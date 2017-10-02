Доллар и евро продолжили снижение
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 8060 сумов 80 тийинов за один доллар. Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 8060 сумов 80 тийинов за один доллар. Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.
Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара снизился на 6,16 сума.
Евро подешевел на 132,29 сума — до 9494 сумов 01 тийина.
Российский рубль претерпел незначительное снижение — на 14 тийинов и составил 139,91 сума.
После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.