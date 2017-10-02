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15:05 (мск), источник: Sputnik

Доллар и евро продолжили снижение

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 8060 сумов 80 тийинов за один доллар. Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.

ЦБ: $ 57.8134   -0.20 € 67.9076   -0.54 ММВБ: $ 57.9025   +0.42 € 68.0375   +0.10
Источник: Sputnik

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара снизился на 6,16 сума.

Евро подешевел на 132,29 сума — до 9494 сумов 01 тийина.

Российский рубль претерпел незначительное снижение — на 14 тийинов и составил 139,91 сума.

После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.

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