Минфин Новосибирской области прогнозирует бездефицитный бюджет 2018 года

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Бюджет Новосибирской области на 2018 год может стать бездефицитным, сообщил в понедельник на заседании правительства региона министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Достичь бездефицитности в том числе планируется за счет роста собственных доходов на 7 млрд рублей.

«Растущая доля социальных расходов требует от бюджета бездефицитности, чтобы расходы, которые необходимо финансировать достаточно ритмично, не зависели от заемных источников. Особую важность имеет выполнение майских указов президента и снижение долговой нагрузки региона», — сказал Голубенко.

Ожидается, что собственные доходы бюджета в 2018 году вырастут на 6,7% по сравнению с 2017 годом — до 112,7 млрд рублей. Рост будет осуществляться за счет налога на прибыль, доходы физлиц, а также отмены федеральных льгот на недвижимое имущество организаций. Дотации из федерального бюджета прогнозируются на уровне 2017 года, вместе с ними объем доходов составит 119 млрд рублей.