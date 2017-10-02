На Среднем Урале зафиксирован рост зарплат

Источник: УралИнформБюро

Экономика Свердловской области демонстрирует стабильное развитие. За восемь месяцев 2017 года выросли индекс промышленного производства, объем отгруженной продукции и среднемесячная зарплата. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном департаменте информполитики.

Среднемесячная заработная плата свердловчан по полному кругу организаций составила 34 тысяч рублей. Это на 5,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выше среднего зарабатывают сотрудники металлургической отрасли, производства электронных изделий, а также работники сферы информации и связи.

Уровень безработицы, напротив, упал. По данным служб занятости, на 1 сентября 2017 года на Среднем Урале зарегистрировано 28 тысяч безработных, что на 6 тысяч меньше, чем годом ранее.