На границе с Литвой открыли новый пункт пропуска поездов
Со 2 октября на
Со 2 октября на
Отныне досматривать грузовые и пассажирские составы будут не в Нестерове, а в Чернышевском. Первым на новом пункте намерены обслужить пассажиров поезда «Янтарь».
Время стоянки пассажирских поездов в Нестерове сократится с 40 до двух минут. На общее время в пути пассажирских поездов дальнего следования перенос пункта пропуска не повлияет, отметили в КЖД.
Пропускная способность станции составляет 24 грузовых пары и 10 пассажирских в сутки. Строительство началось в 2005 году. ОАО РЖД инвестировало в объект 1,9 млрд рублей. Строительство также осуществлялось за счёт частных инвесторов.