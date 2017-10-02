На границе с Литвой открыли новый пункт пропуска поездов

Источник: Клопс.ru

Отныне досматривать грузовые и пассажирские составы будут не в Нестерове, а в Чернышевском. Первым на новом пункте намерены обслужить пассажиров поезда «Янтарь».

Время стоянки пассажирских поездов в Нестерове сократится с 40 до двух минут. На общее время в пути пассажирских поездов дальнего следования перенос пункта пропуска не повлияет, отметили в КЖД.