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15:07 (мск), источник: Клопс.ru

На границе с Литвой открыли новый пункт пропуска поездов

Со 2 октября на российско-литовской границе заработал новый международный пункт пропуска поездов Чернышевское. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

Отныне досматривать грузовые и пассажирские составы будут не в Нестерове, а в Чернышевском. Первым на новом пункте намерены обслужить пассажиров поезда «Янтарь».

Время стоянки пассажирских поездов в Нестерове сократится с 40 до двух минут. На общее время в пути пассажирских поездов дальнего следования перенос пункта пропуска не повлияет, отметили в КЖД.

Пропускная способность станции составляет 24 грузовых пары и 10 пассажирских в сутки. Строительство началось в 2005 году. ОАО РЖД инвестировало в объект 1,9 млрд рублей. Строительство также осуществлялось за счёт частных инвесторов.

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