Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ядерный "крах" без РФ: уран США устроил "злую шутку" Украине -СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: обещали защиту
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: Американцы пообещали защиту
СМИ о причинах отъезда Максаковой из Украины
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
15:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Режим повышенной готовности к ЧС объявлен в Троицке из-за отсутствия тепла

В городе поздно начали готовиться к зиме.

Режим повышенной готовности к ЧС объявлен в Троицке из-за отсутствия отопления во многих жилых домах, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«На текущий момент совершенно очевидно, что вина лежит на двух теплоснабжающих организациях, старой и новой. Возник спор хозяйствующих субъектов, но это не повод делать жителей заложниками. Людям нужны не причины и отговорки — им нужно тепло. Необходимо задействовать все возможные ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла», — отметил Борис Дубровский.

По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, из-за смены теплоснабжающей организации в Троицке поздно начали подготовку к зиме и обнаружили большое количество повреждений на сетях.

«Правительство Челябинской области обратилось к властям Челябинска с просьбой о направлении в Троицк бригад МУП “Челябинские коммунальные тепловые сети”, с сегодняшнего дня они приступают к работе. При этом больше половины социальных объектов в городе уже с теплом, надеемся к среде подключить все объекты», — добавил заместитель губернатора.

Напомним, ранее в прокуратуру с жалобой на неисправную котельную обратились жители одного из домов в Кыштыме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Садоводам: как сделать «тёплые грядки» на зиму
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь сыграла свою первую роль в кино — подружку невесты Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь