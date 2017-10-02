Режим повышенной готовности к ЧС объявлен в Троицке из-за отсутствия тепла

Режим повышенной готовности к ЧС объявлен в Троицке из-за отсутствия отопления во многих жилых домах, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«На текущий момент совершенно очевидно, что вина лежит на двух теплоснабжающих организациях, старой и новой. Возник спор хозяйствующих субъектов, но это не повод делать жителей заложниками. Людям нужны не причины и отговорки — им нужно тепло. Необходимо задействовать все возможные ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла», — отметил Борис Дубровский.

По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, из-за смены теплоснабжающей организации в Троицке поздно начали подготовку к зиме и обнаружили большое количество повреждений на сетях.

«Правительство Челябинской области обратилось к властям Челябинска с просьбой о направлении в Троицк бригад МУП “Челябинские коммунальные тепловые сети”, с сегодняшнего дня они приступают к работе. При этом больше половины социальных объектов в городе уже с теплом, надеемся к среде подключить все объекты», — добавил заместитель губернатора.