В Москве сократилась ценовая разница между новостройками и вторичкой
Разница цен сильнее сокращается, когда новостройки вводят в эксплуатацию. Более того, первичное жилье после того, как покупатели получают ключи, становится дороже вторичного.
Разница цен сильнее сокращается, когда новостройки вводят в эксплуатацию. Более того, первичное жилье после того, как покупатели получают ключи, становится дороже вторичного.
Цены снижались на обоих рынка: вторичное жилье подешевело
В массовом сегменте продолжает сохраняться существенная разница между ценами, но и она немного сократилась — с 45% два года назад до 41%. Так, средняя стоимость квадрата жилья
Границы между ценами начинают размываться, когда новостройки вводят в эксплуатацию, и их стоимость поднимается. Если брать уже введенные новостройки, стоимость квадратного метра там составляет 333,1 тысячи рублей — это уже дороже вторички на 17%, в то время как в 2015 году даже готовые новостройки были дешевле вторичного жилья на 1,2%.