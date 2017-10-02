В Москве сократилась ценовая разница между новостройками и вторичкой

В массовом сегменте продолжает сохраняться существенная разница между ценами, но и она немного сократилась — с 45% два года назад до 41%. Так, средняя стоимость квадрата жилья эконом-класса в новостройках, по данным компании, составляет 158,5 тысячи рублей, на вторичном рынке — 223,2 тысячи рублей.

Границы между ценами начинают размываться, когда новостройки вводят в эксплуатацию, и их стоимость поднимается. Если брать уже введенные новостройки, стоимость квадратного метра там составляет 333,1 тысячи рублей — это уже дороже вторички на 17%, в то время как в 2015 году даже готовые новостройки были дешевле вторичного жилья на 1,2%.