УФАС признала незаконной рекламу шоколада из секс-шопа в екатеринбургском метро
Свердловское УФАС признало незаконной рекламу магазина «Казанова 69».
Свердловское УФАС признало незаконной рекламу магазина «Казанова 69».
Речь идет о рекламе шоколада, «воспламеняющего страсть», которую магазин размещал в вагонах метро.
Использованный образ возмутил одну из пассажирок, и она обратилась к антимонопольщикам.
«Ею была обнаружена реклама, в которой использован фрагмент лица от носа до шеи; в центре рекламы крупным планом изображен приоткрытый рот, губы, обведенные на ¾ темным цветом, как помадой, слегка прикусанный язык, кончик которого высунут изо рта и приподнят вверх. По ее мнению, данная реклама пошлая, низкая, отвратительная и противозаконная», — пояснили в
Интересно, что к своему заявлению женщина приложила результаты опроса граждан, проведенного в районе станции «Ботаническая». Больше 20 респондентов согласились с заявительницей в оценке рекламы.
В итоге УФАС тоже согласилась с доводами заявительницы. Интересно, что антимонопольщики посчитали незаконным не только использование непристойного образа, но и «отсутствие информации об объекте страсти» в рекламе.