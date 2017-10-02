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15:39 (мск), источник: ЕАН

УФАС признала незаконной рекламу шоколада из секс-шопа в екатеринбургском метро

Свердловское УФАС признало незаконной рекламу магазина «Казанова 69».

Речь идет о рекламе шоколада, «воспламеняющего страсть», которую магазин размещал в вагонах метро.

Использованный образ возмутил одну из пассажирок, и она обратилась к антимонопольщикам.

«Ею была обнаружена реклама, в которой использован фрагмент лица от носа до шеи; в центре рекламы крупным планом изображен приоткрытый рот, губы, обведенные на ¾ темным цветом, как помадой, слегка прикусанный язык, кончик которого высунут изо рта и приподнят вверх. По ее мнению, данная реклама пошлая, низкая, отвратительная и противозаконная», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Интересно, что к своему заявлению женщина приложила результаты опроса граждан, проведенного в районе станции «Ботаническая». Больше 20 респондентов согласились с заявительницей в оценке рекламы.

В итоге УФАС тоже согласилась с доводами заявительницы. Интересно, что антимонопольщики посчитали незаконным не только использование непристойного образа, но и «отсутствие информации об объекте страсти» в рекламе.

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