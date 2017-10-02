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15:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Молоко дороже всех обходится уфимцам — статистика

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Самым дорогим городом республики по ценам на молоко в сентябре стала Уфа.

По данным Башкортостанстата, средняя потребительская цена на цельное пастеризованное молоко 2,2−3,2 процента жирности в регионе составила в прошлом месяце 47,13 рубля за литр.

При этом в Уфе литр такого молока обошелся покупателям в среднем в 48,11 рубля. В Стерлитамаке — 46,9 рубля, Сибае — 45,70 рубля.

Дешевле всего цельное пастеризованное молоко, согласно данным выборочного наблюдения статистиков, в Нефтекамске — 44,83 рубля за литр.

По сравнению с августом, цены на молоко в регионе заметно подросли. Так, в целом по Башкортостану стоимость литра молока равнялась в августе 45,71 рубля. Выгоднее всего его можно было приобрести в Стерлитамаке — 42,57 рубля за литр. Дороже всего — в Уфе — 47,42 рубля литр.

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