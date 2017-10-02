Молоко дороже всех обходится уфимцам — статистика
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Самым дорогим городом республики по ценам на молоко в сентябре стала Уфа.
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Самым дорогим городом республики по ценам на молоко в сентябре стала Уфа.
По данным Башкортостанстата, средняя потребительская цена на цельное пастеризованное молоко 2,2−3,2 процента жирности в регионе составила в прошлом месяце 47,13 рубля за литр.
При этом в Уфе литр такого молока обошелся покупателям в среднем в 48,11 рубля. В Стерлитамаке — 46,9 рубля, Сибае — 45,70 рубля.
Дешевле всего цельное пастеризованное молоко, согласно данным выборочного наблюдения статистиков, в Нефтекамске — 44,83 рубля за литр.
По сравнению с августом, цены на молоко в регионе заметно подросли. Так, в целом по Башкортостану стоимость литра молока равнялась в августе 45,71 рубля. Выгоднее всего его можно было приобрести в Стерлитамаке — 42,57 рубля за литр. Дороже всего — в Уфе — 47,42 рубля литр.