В Татарстане курсирование «летних» электричек продлевается до 31 декабря

Так, электричка № 6001 сообщением Казань — Свияжск отправляется ежедневно со станции Казань в 8.23, поезд № 6476 Свияжск — Арск — ежедневно со станции Свияжск в 11.12, а № 6437 Арск — Казань — ежедневно со станции Арск в 17.00.

Пригородный поезд № 6420 Казань — Вятские Поляны будет курсировать на участке Казань — Шемордан ежедневно. Отправление со станции Казань — в 6.15, прибытие на станцию Шемордан — в 8.32.

Электричка № 6425 Вятские Поляны — Казань будет следовать на участке Вятские Поляны — Шемордан ежедневно. Поезд отправляется со станции Вятские Поляны в 12.42, прибывает на станцию Шемордан в 15.11.

Пригородный поезд № 6432 Казань — Бирюли будет курсировать по направлению Казань — Арск ежедневно. Он отправляется со станции Казань в 10.32, а прибывает на станцию Арск в 12.12.

Электричка № 6475 Бирюли — Васильево будет курсировать на участке Арск — Васильево ежедневно, отправляясь со станции Арск в 12.58 и прибывая на станцию Васильево в 15.10.

Поезд № 6350 Ходяшево — Казань будет следовать в сообщении Свияжск — Казань ежедневно. Отправление со станции Свияжск — в 4.45, прибытие на станцию Казань — в 5.58.