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15:53 (мск), источник: Kapital.kz

В Баянауле построят аэродром

В Баянауле будет построен аэродром для обслуживания самолетов малой авиации. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

«По Баянаулу — там не аэропорт, а аэродром. Он будет строиться для малой авиации. Я туда летал на двухместном самолете, мы сегодня уже готовы принять туда более большой борт. Аэродром огороженный, помещения для ожидания рейса строятся. На следующий год аэродром начнет работать для малой авиации (по маршрутам — Ред.) Астана- Баянаул, Караганда-Баянаул и Павлодар-Баянаул», — рассказал Булат Бакауов.

По словам акима, организация рейсов Астана-Баянаул и Караганда-Баянаул будет субсидироваться из республиканского бюджета. Маршрут Павлодар-Баянаул — из областного бюджета.

«Касательно авиакомпаний, которые у нас готовы (выполнять рейсы — Ред.), их две, одна из них карагандинская, они готовы участвовать и работать на этом туристском маршруте», — пояснил глава региона.

Также аким Павлодарской области рассказал, что строительство аэродрома начато в целях повышения привлекательности Баянаульского природного парка.

«Начато строительство горнолыжной трассы, обустроены пляжи, построен фонтан на озере Жасыбай. В этом году открыт новый туристический сезон на озере Маралды. В пиковый летний сезон на озере отдыхало более 2,5 тыс. человек в день», — отметил Булат Бакауов.

Отметим, что на развитие Баянаульского района в этом году направлено более 5 млрд тенге.

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