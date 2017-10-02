Ситуацию с бензином в Казахстане прокомментировали в Минэнерго

Источник: Sputniknews.kz

«На эти выходные было много инфоповодов для обсуждения наличия бензина АИ-92 на АЗС, цен на этот продукт. Текущая ситуация складывалась из нескольких факторов. Мы увидели, что с июля по сентябрь произошел существенный рост потребления именно за эти три месяца. В начале июня у нас были очень хорошие благоприятные остатки по республике», — сказал Магауов на пресс-конференции в понедельник.

Он также рассказал, что на рынке РФ шел активный рост цен на бензин.

«Начиная с 1 июня, цена 92-го бензина на границе Казахстана и РФ увеличилась с 517 долларов за тонну до 555, то есть на 7%. За этот же период прошла корректировка курса тенге по отношению к доллару, и он с 312 тенге за доллар увеличился до 340, то есть на 9%. Эти два фактора привели к существенному удорожанию импортных поставок, соответственно объем импорта снизился», — продолжил вице-министр.

Для смягчения влияния данных факторов была увеличена переработка на Шымкентском НПЗ.

«Что касается ценового фактора, для нас существенно влияние российского рынка. С учетом дорогого продукта средние затраты компаний выросли, и есть тенденция к росту цены. Те компании, которые полностью работают на импортном российском продукте, уже заявили цены от 151 до 155 тенге за литр. Компании, которые работают частично на отечественном продукте, частично — на импортном, пока держатся на уровне 147−151 тенге за литр», — сказал Магауов.