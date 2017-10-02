Составлен рейтинг зарплат: Какое место занимает Казахстан
Казахстан оказался на 86-м месте из 157 в рейтинге средних зарплат, который был опубликован на сайте «Школа Инвестора.
Казахстан оказался на 86-м месте из 157 в рейтинге средних зарплат, который был опубликован на сайте «Школа Инвестора.
Согласно ему, в республике средняя заработная плата составляет 480 долларов.
В 2016 году этот показатель был на уровне 339 долларов.
Последнее место у работников в Зимбабве — в этой стране средняя зарплата составляет 21 доллар. Россия же в этом рейтинге заняла 69-е место. Средняя зарплата в РФ составляет 615 долларов.
Ранее в Министерстве национальной экономики отметили, что денежные доходы населения в 2016 году не успели за ростом цен. Регионами с самыми низкими доходами остаются
Также сообщалось, что доля населения страны с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась до 2,7 процента.