Составлен рейтинг зарплат: Какое место занимает Казахстан

Источник: Tengrinews

Согласно ему, в республике средняя заработная плата составляет 480 долларов.

В 2016 году этот показатель был на уровне 339 долларов.

На первом месте разместилась Швейцария, где средняя зарплата оценивается в 3855 долларов. Далее идут Норвегия и Люксембург с результатами в 3781 и 3565 долларов соответственно.

Последнее место у работников в Зимбабве — в этой стране средняя зарплата составляет 21 доллар. Россия же в этом рейтинге заняла 69-е место. Средняя зарплата в РФ составляет 615 долларов.

Ранее в Министерстве национальной экономики отметили, что денежные доходы населения в 2016 году не успели за ростом цен. Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области.