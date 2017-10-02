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15:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стали известны новые цены на продукты

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены в регионе на социально значимые продукты питания в сентябре текущего года.

По информации статистиков, килограмм говядины, кроме бескостного мяса, обошелся жителям республики почти в 298 рублей в среднем. Свинины — в 236 рублей, баранины — 355, курятины — в 112.

Мороженую неразделанную рыбу можно было приобрести в сентябре за 130 рублей в среднем.

Стоимость цельного пастеризованного и стерилизованного молока составила в республике 47 и 60 рублей за литр, соответственно. Килограмм сливочного масла можно было приобрести в среднем за 488 рублей.

Десяток куриных яиц обошелся жителям республики в 40 рублей. Килограмм чая, сахара и соли — в 695, 39 и девять рублей, соответственно.

Что касается муки, хлеба и вермишели, то цены на эти продукты питания сложились в сентябре следующим образом. Килограмм пшеничной муки стоил в среднем 28 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий — 44 рубля, вермишели — 45.

Цены на крупы, входящие в состав потребительской корзины, сложились следующим образом. Рис — 52 рубля за килограмм, пшено — 24, гречневая крупа-ядрица — 45.

Из овощей и фруктов, входящих в перечень социально значимых продуктов, дешевле всего оказалась в сентябре свежая белокочанная капуста — 14 рублей за килограмм. На втором месте — картофель, приобрести который можно было за 18 рублей. На третьем — репчатый лук — 20,78 рубля за килограмм.

Дороже всего обошлись жителям Башкортостана в прошлом месяце морковь и яблоки — 22 и 83 рубля за килограмм в среднем.

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