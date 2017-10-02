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16:48 (мск), источник: РИА Новости

В Москве более 50 тысяч человек посетили кубанскую ярмарку

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. За четыре дня работы ярмарку «Дни Краснодарского края» в Москве посетили более 50 тысяч человек, было продано 50 тонн товаров, сообщил РИА Новости губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Мероприятие проходило с 28 сентября по 1 октября и было приурочено к празднованию 80-летия со дня образования края. В торжественной церемонии открытия принимал участие губернатор Кондратьев. На территории в 5 тысяч квадратных метров были представлены овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясо и полуфабрикаты кубанских производителей.

«За четыре дня работы ярмарки было продано 50 тонн товаров, ее посетили более 50 тысяч жителей и гостей Москвы», — рассказал Кондратьев.

Он отметил, что мероприятие такого формата проходило в столице впервые, но уже оправдало все ожидания руководства края. «Можно с уверенностью говорить о том, что кубанские продукты и товары востребованы, нравятся людям. Безусловно, это уверенный шаг к тому, чтобы о кубанской продукции хорошо знали и за пределами региона. В условиях импортозамещения мы готовы поставлять на рынок страны качественный и проверенный товар, экологически чистый и безопасный», — добавил глава Кубани.

По словам Кондратьева, ярмарка заинтересовала москвичей, и сегодня представители края ведут переговоры с правительством Москвы, чтобы сделать ее ежегодной.

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