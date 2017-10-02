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16:42 (мск), источник: РИАЦ

За неделю в Волгограде 19 маршруток было отправлено на «кладбище»

За минувшую неделю в ходе рейдов ГИБДД и УГАДН по выявлению опасных для пассажиров микроавтобусов инспекторы обследовали порядка 40 транспортных средств, из них 19 в силу технических неисправностей не имели права продолжать движение и были эвакуированы на штрафстоянку.

Источник: РИАЦ

Как рассказал начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД по г. Волгограду Сергей Лобачев, самыми частыми выявляемыми нарушениями эксплуатации маршрутных такси являются неисправность рулевого управления и тормозной системы.

— На специализированную стоянку машины ставятся до устранения их владельцами данных нарушений. Практика показывает, что до четверти проверенных в ходе рейдов волгоградских маршруток выходят на линию в неудовлетворительном состоянии, что является угрозой для безопасности пассажиров, — отметил он.

По словам консультанта управления транспорта и безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства администрации Волгограда Алексея Кузьмина, проблема технического состояния работающих на городских маршрутах автобусов малой вместимости носит масштабный характер.

— Администрацией Волгограда ведется системная работа в рамках реализации комплексной транспортной схемы по улучшению качества и безопасности работы общественного транспорта. Особый контроль осуществляется над муниципальными маршрутами общественного транспорта. По ним курсируют порядка 470 автобусов большой и средней вместимости (85 процентов подвижного состава не старше трех лет), трамваи и троллейбусы. Весь транспорт соответствует требованиям безопасности: ежедневно проводится техосмотр при выходе на линию, водители утром проходят медосмотр, соблюдение водителями графика движения контролируется операторами Центра управления перевозками благодаря ГЛОНАСС, — подчеркнул Алексей Кузьмин.

— Микроавтобусы обслуживают только вспомогательные маршруты. Но и здесь в планах администрации города постепенно заменить старые маршрутки новыми транспортными средствами, — добавил он.

Однако, некоторые упраздненные маршрутки продолжают работать на прежних линиях добавив к привычному номеру табличку «заказной». Естественно, такая работа является незаконной.

В стремлении получить как можно больше выручки владельцы не заботятся о поддержании транспортного средства в технически исправном состоянии. Так, только в сентябре 20 из проверенных микроавтобусов с табличкой «Заказной 10а» была запрещена эксплуатация до устранения технических нарушений.

На нелегальных маршрутах на износ работают не только машины, но и водители, зачастую игнорируя режим труда и отдыха. Пренебрежение им приводит к переутомлению, и как следствие, к потере концентрации и внимательности при управлении транспортным средством.

Отметим, что мероприятия по выявлению технически неисправных, а потому опасных для пассажиров микроавтобусов сотрудники ГИБДД и УГАДН проводят ежедневно. Так, на прошлой неделе они проверили свыше 40 транспортных средств, и в 60% случаев обнаружили технические нарушения, при которых эксплуатация машины запрещена. В это число вошел и микроавтобус под № 14 с табличкой «Заказной», который был остановлен в ходе очередного рейда и прямо во время проверки инспекторами ГИБДД у него отвалилась дверь. При этом, в маршрутке обнаружился ещё целый набор технических неисправностей, и она была отправлена на штрафную стоянку.

Всего же с начала года инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками УГАДН составили порядка 500 протоколов в отношении владельцев и водителей маршрутных такси в связи с небезопасными и нелегальными перевозками волгоградцев.

При этом машины, курсирующие под номерами 10а, 59з и 15с, чаще всего попадали в поле зрения служб дорожного надзора — порядка 35% от общего числа выписанных штрафов оформлено в отношении именно этих машин. Проверенные сотрудниками ГИБДД и УГАДН микроавтобусы — это, как правило, «ГАЗ» старше 7−10 лет. Все они следовали по Волгограду с указанием «Заказной», предлагая пассажирам опасные поездки.

Борьбу с данными нарушениями закона ведет и прокуратура Волгоградской области. На днях ею была проведена проверка исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Всего по итогам проведенной проверки органами прокуратуры области выявлено свыше 200 нарушений названного законодательства и установлены неединичные нарушения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, в связи с чем приняты исчерпывающие меры реагирования.

К примеру, прокурором Городищенского района выявлены факты осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной деятельности по систематической перевозке пассажиров под видом заказанных перевозок. По результатам проверки в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса). Постановлением Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Прокуратурой Центрального района г. Волгограда установлено, что один из индивидуальных предпринимателей использовал для перевозки пассажиров транспортное средство с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена. В этой связи прокуратурой района перевозчику внесено представление, материалы проверки направлены в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по области для принятия мер административного характера.

Нарушения лицензионных требований, случаи осуществления пассажирских перевозок в отсутствие требуемых законодательством документов выявлены также у перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории Ленинского, Палласовского районов, г. Камышина, г. Урюпинска, Дзержинского района г. Волгограда и др. Принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

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