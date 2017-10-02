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18:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Может ли реновация в Петербурге пойти по московскому сценарию?

Эксперты считают, что городу на Неве банально не хватит денег, чтобы сносить миллионы квадратных метров жилья каждый год.

В Северной столице прошел III Форум пространственного развития. В том числе специалисты поговорили о программе реновации. Она существует в Петербурге уже около десяти лет, но реализована меньше, чем на один процент — замерла на отметке 0,75%. И никакого ускорения, по словам экспертов, пока не предвидится.

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Свой путь

Участники дискуссии обсудили, может ли в городе на Неве повториться московский сценарий реновации. Напомним, в столице наметился «реновационный бум». Городские власти анонсировали снос пяти тысяч хрущевок и, похоже, твердо намерены реализовать свои планы. Переселить москвичей хотят в новостройки, возведенные в тех же районах.

Может ли нечто подобное произойти в Петербурге? Вряд ли. Во-первых, в городском бюджете банально не хватит денег. Снос миллионов квадратных метров жилья каждый год — удовольствие не из дешевых. Во-вторых, в реновации хрущевок нет столь острой необходимости.

— Для Петербурга программа реновации не так актуальна, как для Москвы. В нашем городе сначала нужно реновировать дореволюционный жилой фонд. Он находится в гораздо более плачевном состоянии, чем те же хрущевки, — сказал «КП» генеральный директор института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов.

Плюс финансовый вопрос. В столице реновацию в основном оплачивает город, а у Петербурга просто нет такой возможности. Нам следовало бы пойти по пути государственно-частного партнерства.
Антон Финогенов
Генеральный директор института территориального планирования «Урбаника»

Местные не доверяют

Как и во всей стране, хрущевки в городе на Неве построили сорок-шестьдесят лет назад. Здания технически устарели, тем не менее, большинство жильцов все равно против реновации. Вот еще одна причина, почему в Северной столице трудно реализовать программу — это недоверие местных.

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Сюда же можно добавить низкую рентабельность проектов реновации. Неинтересно участвовать в программе в том числе и застройщикам. Неинтересно — значит, невыгодно.

Отдельная тема — переселение жильцов снесенных хрущевок. Будет неправильно, если вдруг аборигенов из Красногвардейского или Калининского районов вдруг отправят в Девяткино или на Парнас…

— Конечно, так быть не должно. Человек должен иметь право сохранить сложившийся уклад жизни, — считает председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Непонятно и то, что строить на месте хрущевок — 25-этажные дома? Тоже выглядело бы странно!

— Потерять среду пятиэтажек, уже ставшей исторической, будет обидно, — добавил главный архитектор города. — Сменить квартал со среднеэтажными зданиями плотной высотной застройкой? Нет, это тоже неправильно. В общем, что касается реновации в Петербурге, то сейчас тут больше вопросов, чем ответов.

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Справка «КП»

Программу реновации в Петербурге запустили восемь лет назад. По задумке, пятиэтажные «хрущевки» в более чем двадцати кварталах города должны были пойти под снос, уступив место комфортабельным домам. Впрочем, похвастаться пока что нечем. За все это время в эксплуатацию ввели лишь десять домов. При этом в состояние упадка, по самым скромным подсчетам экспертов, находятся тысячи зданий.

Другой взгляд

Другого мнения по поводу реновации в Петербурге придерживается депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он считает, что реализацию программы затягивают «депутаты, сговорившиеся со строительными олигархами, которым реновация не выгодна». Разобраться в ситуации Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, но с мертвой точки дело пока так и не сдвинулось.

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