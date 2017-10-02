Может ли реновация в Петербурге пойти по московскому сценарию?
Эксперты считают, что городу на Неве банально не хватит денег, чтобы сносить миллионы квадратных метров жилья каждый год.
Эксперты считают, что городу на Неве банально не хватит денег, чтобы сносить миллионы квадратных метров жилья каждый год.
В Северной столице прошел III Форум пространственного развития. В том числе специалисты поговорили о программе реновации. Она существует в Петербурге уже около десяти лет, но реализована меньше, чем на один процент — замерла на отметке 0,75%. И никакого ускорения, по словам экспертов, пока не предвидится.
Свой путь
Участники дискуссии обсудили, может ли в городе на Неве повториться московский сценарий реновации. Напомним, в столице наметился «реновационный бум». Городские власти анонсировали снос пяти тысяч хрущевок и, похоже, твердо намерены реализовать свои планы. Переселить москвичей хотят в новостройки, возведенные в тех же районах.
Может ли нечто подобное произойти в Петербурге? Вряд ли.
— Для Петербурга программа реновации не так актуальна, как для Москвы. В нашем городе сначала нужно реновировать дореволюционный жилой фонд. Он находится в гораздо более плачевном состоянии, чем те же хрущевки, — сказал «КП» генеральный директор института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов.
Плюс финансовый вопрос. В столице реновацию в основном оплачивает город, а у Петербурга просто нет такой возможности. Нам следовало бы пойти по пути государственно-частного партнерства.
Местные не доверяют
Как и во всей стране, хрущевки в городе на Неве построили
Сюда же можно добавить низкую рентабельность проектов реновации. Неинтересно участвовать в программе в том числе и застройщикам. Неинтересно — значит, невыгодно.
Отдельная тема — переселение жильцов снесенных хрущевок. Будет неправильно, если вдруг аборигенов из Красногвардейского или Калининского районов вдруг отправят в Девяткино или на Парнас…
— Конечно, так быть не должно. Человек должен иметь право сохранить сложившийся уклад жизни, — считает председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.
Непонятно и то, что строить на месте хрущевок — 25-этажные дома? Тоже выглядело бы странно!
— Потерять среду пятиэтажек, уже ставшей исторической, будет обидно, — добавил главный архитектор города. — Сменить квартал со среднеэтажными зданиями плотной высотной застройкой? Нет, это тоже неправильно. В общем, что касается реновации в Петербурге, то сейчас тут больше вопросов, чем ответов.
Справка «КП»
Программу реновации в Петербурге запустили восемь лет назад. По задумке, пятиэтажные «хрущевки» в более чем двадцати кварталах города должны были пойти под снос, уступив место комфортабельным домам. Впрочем, похвастаться пока что нечем. За все это время в эксплуатацию ввели лишь десять домов. При этом в состояние упадка, по самым скромным подсчетам экспертов, находятся тысячи зданий.
Другой взгляд
Другого мнения по поводу реновации в Петербурге придерживается депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он считает, что реализацию программы затягивают «депутаты, сговорившиеся со строительными олигархами, которым реновация не выгодна». Разобраться в ситуации Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, но с мертвой точки дело пока так и не сдвинулось.