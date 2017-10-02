Первый селекционно-генетический центр создадут в Челябинской области
Проект получит 250 миллионов рублей из федерального бюджета.
Проект получит 250 миллионов рублей из федерального бюджета.
Проект
Разработка
«Это единственный так высоко оцененный проект из сельского хозяйства. Сумма финансирования на 3 года составит 250 миллионов рублей», — отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.
Добавим, что животноводческий центр в первую очередь будет заниматься генетикой и селекцией в области свиноводства.