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16:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Первый селекционно-генетический центр создадут в Челябинской области

Проект получит 250 миллионов рублей из федерального бюджета.

Проект селекционно-генетического животноводческого центра реализуют в Челябинской области, сообщают в пресс-службе главы региона.

Разработка Южно-Уральского государственного аграрного университета в партнёрстве с частным инвестором победила в конкурсе министерства образования и науки России и получит поддержку из федерального бюджета.

«Это единственный так высоко оцененный проект из сельского хозяйства. Сумма финансирования на 3 года составит 250 миллионов рублей», — отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

Добавим, что животноводческий центр в первую очередь будет заниматься генетикой и селекцией в области свиноводства.

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