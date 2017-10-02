Первый селекционно-генетический центр создадут в Челябинской области

Проект селекционно-генетического животноводческого центра реализуют в Челябинской области, сообщают в пресс-службе главы региона.

Разработка Южно-Уральского государственного аграрного университета в партнёрстве с частным инвестором победила в конкурсе министерства образования и науки России и получит поддержку из федерального бюджета.

«Это единственный так высоко оцененный проект из сельского хозяйства. Сумма финансирования на 3 года составит 250 миллионов рублей», — отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.