Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ядерный провал без РФ: уран США устроил "злую шутку" Украине -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Миллиардер Илон Маск раскрыл планы колонизации Луны и Марса
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Болгария: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии – СМИ
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
17:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Имеющий отделение в Нижнем Новгороде «Темпбанк» лишился лицензии

Введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Источник: НТА-Приволжье

ПАО «Московский акционерный Банк «Темпбанк», имеющий отделение в Нижнем Новгороде, лишился лицензии. Как сообщается в материалах на сайте Центробанка РФ, в банке назначена временная администрация.

Согласно информации, Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что Темпбанк обслуживал в основном его собственников и аффилированных с ними лиц. Это привело к образованию массы проблемных активов, что негативно сказалось на финансовом состоянии. Также руководство не приняло необходимых мер по нормализации ситуации.

Теперь в банке введена временная администрация, которая займется разрешением текущих проблем. Также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

СПРАВКА

ПАО МАБ «Темпбанк» основан в 1989 году и имеет отделения в 15 регионах России, включая 1 одно отделение в Нижнем Новгороде на ул. Белинского, 34.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Стрельба в Лас-Вегасе: что известно на данный момент
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
На границе с Украиной убит российский пограничник
ЦБ планирует объединить Бинбанк и «Открытие»
СМИ: Минобороны получило доступ к системе киберзащиты Пентагона
Эксперты рекомендовали лишить Мединского степени доктора наук
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь