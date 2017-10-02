Имеющий отделение в Нижнем Новгороде «Темпбанк» лишился лицензии
Введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
ПАО «Московский акционерный Банк «Темпбанк», имеющий отделение в Нижнем Новгороде, лишился лицензии. Как сообщается в материалах на сайте Центробанка РФ, в банке назначена временная администрация.
Согласно информации, Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что Темпбанк обслуживал в основном его собственников и аффилированных с ними лиц. Это привело к образованию массы проблемных активов, что негативно сказалось на финансовом состоянии. Также руководство не приняло необходимых мер по нормализации ситуации.
Теперь в банке введена временная администрация, которая займется разрешением текущих проблем. Также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
СПРАВКА
ПАО МАБ «Темпбанк» основан в 1989 году и имеет отделения в 15 регионах России, включая 1 одно отделение в Нижнем Новгороде на ул. Белинского, 34.