Имеющий отделение в Нижнем Новгороде «Темпбанк» лишился лицензии

Согласно информации, Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что Темпбанк обслуживал в основном его собственников и аффилированных с ними лиц. Это привело к образованию массы проблемных активов, что негативно сказалось на финансовом состоянии. Также руководство не приняло необходимых мер по нормализации ситуации.