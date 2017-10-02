Прокуратура выявила грубые нарушения в работе калининградских перевозчиков

Источник: Калининград.Ru

Во время проверки выяснилось, что девять автобусов вышли на линию с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация. При этом в документах стояла отметка о допуске к перевозкам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Ведомство также выявило грубые нарушения лицензионных требований. «Автотранспортные предприятия не наладили работу водителей в соответствии с требованиями безопасности, не организовали проведение обязательных медицинских осмотров, не обеспечили нормативное соответствие технического состояния транспортных средств», — отметили в прокуратуре. Кроме того, предприятия нарушали требования трудового законодательства.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении должностных лиц ООО «Вест Лайн», ООО «Вест Лан 1», ООО «Рославль-Калининград», «Авто-Гера» и ООО «Трио Транс Сервис» десять дел об административных правонарушениях. Руководителям грозят штрафы за нарушение трудового законодательства; уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора; нарушение установленного порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей и выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности.