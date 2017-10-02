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17:22 (мск), источник: Газета.Ру

Одна дорожная камера в Москве ошибочно начислила 10 тыс. штрафов

Московские водители получили штрафы за якобы езду по выделенной полосе из-за неправильной работы дорожной камеры на Нижегородской улице в Москве. По официальной информации, выделенной полосы в этом месте трассы вообще нет. Некоторые автомобилисты уже успешно обжаловали штрафы.

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Тысячи водителей оказались жертвами неправильно настроенной дорожной камеры в центре Москвы, которая почти месяц рассылала автомобилистам штрафы за движение по выделенной полосе, несмотря на то, что самой выделенной полосы на этом участке трассы нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из разработчиков госстандартов для автоматических камер Григорий Шухман.

По его словам, камера «Стрелка-СТ», установленная по адресу Нижегородская улица, 94к1, ранее следившая только за превышением водителями скоростного режима, с 12 сентября начала фиксировать и движение транспортных средств по выделенной полосе.

При этом согласно информации о расположении выделенных полос на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, в том месте, где установлена камера, выделенная полоса для общественного транспорта отсутствует.

Выделенка начинается от Абельмановской улицы и тянется до ТТК, затем от Третьего кольца до дома 2 по Рязанскому проспекту выделенная полоса отсутствует, после этого снова начинается и продолжается уже до МКАД. Камера, о которой идет речь, попадает как раз в этот «разрыв».

При настройке оператору такой камеры нужно выбрать, какие функции она будет выполнять: измерять только скорость, или скорость и расположение автомобилей на трассе — видимо, кто-то погорячился и поставил галочку в графе с выделенной полосой.
Григорий Шухман
Разработчиков госстандартов для автоматических камер
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«Случайно или не случайно — не знаю, — рассказал Шухман. — Так или иначе камера отправила тысячи штрафов, а водители вынуждены теперь их оспаривать».

Слова собеседника «Газеты.Ru» подтверждают и уже попавшие в ловушку автомобилисты на форуме mapcam. Водители утверждают, что получили штрафы за езду по выделенке с этой камеры, более того, некоторые из них уже даже смогли обжаловать постановления и вернуть деньги.

«Был сегодня в ГИБДД. на Садово-Самотечной, д. 1. Электронная очередь, ожидание 10 минут. Вежливо. Я далеко не первый. Они все знают уже. 30 дней на отмену постановления», — написал пользователь с ником Kosha0975.

Автомобилисты, которые регулярно ездят в этом районе, получили по несколько штрафов.

Ни знаков ни разметки там нет, а штрафы пришли, и я так думаю не последние. На текущий момент 3 штрафа пришло за 12.09.2017, 13.09.2017, 21.09.2017. Написал в электронном виде в ГИБДД, цифровой подписи нет. Посмотрю, что напишут. Штрафы сразу оплатил, надеюсь отменят и вернут средства.
Водитель

При этом некоторые пользователи утверждают, что в этом месте все же установлены знаки, предупреждающие автомобилистов о выделенной полосе, однако таблички завернуты в черные мусорные пакеты, что отменяет их действие.

В пресс-службе ЦОДД «Газете.Ru» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с этой дорожной камерой, заявив лишь, что «проведут проверку по каждому отдельному случаю», а также посоветовали водителям обжаловать такие постановления лично в ГИБДД или через сайт.

Информацию о том, работает ли камера сейчас, в ведомстве предоставить не смогли.

В столичной Госавтоинспекции «Газете.Ru» заявили, что знакомы с ситуацией, однако для получения подробностей попросили прислать официальный запрос. Ответ на него в редакции пока не получили.

В то же время руководитель движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов утверждает, что обжаловать подобный штраф не так легко.

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«Сейчас гаишники уже знают об этой камере, потому что к ним толпами приходят обжаловать штрафы с нее, но первопроходцам пришлось нелегко — нужно было доказать, что ты в действительности не нарушал ПДД, показать запись с видеорегистратора или фотографии, на которых видно, что знаки пакетами закрыты, на снимках с дорожной камеры ведь этого всего не видно, — утверждает активист. — В любом случае, чтобы обжаловать штраф, нужно потратить половину рабочего дня».

Несмотря на то, что, по неофициальным данным, в эту ловушку попали около 10 тыс. человек, уверен, немногие стали обжаловать постановления, преимущественно это делали те, кто получил не один, а несколько штрафов.

Напомним, что это уже не первый случай, когда автоматические дорожные камеры рассылают водителям штрафы за несуществующие в действительности нарушения ПДД. Так, в августе прошлого года в столице разгорелся громкий скандал после того как автомобилиста оштрафовали за пересечение тенью его транспортного средства сплошной линии разметки. В ГИБДД тогда поспешно заявили, что инцидент был связан с неисправностью комплекса фиксации нарушений, а также, что сбой был оперативно устранен, а незаконный штраф — аннулирован.

В ведомстве также отмечали, что жалоба на подобное постановление пришла к ним впервые. Впрочем, буквально через день в СМИ появилась информация о других похожих курьезах.

Один из водителей рассказал, что получил штраф за езду по обочине из-за того, что на правой стороне дороги находилась тень от двигавшегося впереди него грузового автомобиля.

Еще один автолюбитель поделился историей про штраф за отблеск фар, также оказавшийся на обочине дороги.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Liss
А если нет видеорегистратора, то ничего не докажешь. Такое ощущение, что нас за лохов держат. Все претензии к камерам. Но постановление инспектор...
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