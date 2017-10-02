Для «зеленой» ветки метро закупят семь новых поездов
42 вагона и тележка обойдутся городскому бюджету в четыре с лишним миллиарда рублей.
42 вагона и тележка обойдутся городскому бюджету в четыре с лишним миллиарда рублей.
Подземный парк продолжает обновляться. Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на поставку петербургскому метро семи современных поездов. Ими планируют заменить старые составы «зеленой» линии в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Правда, до мундиаля успеют поставить только
Вагоны сдобрят всеми последними достижениями техники: светозвуковая сигнализация над раздвижными дверьми, антивандальные стекла и сидения, откидные сидения с местами для фиксации инвалидных колясок, «бегущая строка», светодиодное освещение, видеонаблюдение и автоматическая система пожаротушения.
— Сейчас на третьей линии курсируют 35 составов, — рассказали «Комсомолке» в
А вот 42 вагона закупят и передадут подземке во второй половине 2018-го и в 2019-ом.
— Возможно,
Полный «комплект» из 42 вагонов и тележки обойдется городу в четыре с лишним миллиарда рублей. Окончательно с ценой определятся 27 октября, в ходе аукциона. Гарантия на вагоны должна составить минимум полвека.