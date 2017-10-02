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18:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Для «зеленой» ветки метро закупят семь новых поездов

42 вагона и тележка обойдутся городскому бюджету в четыре с лишним миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Подземный парк продолжает обновляться. Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на поставку петербургскому метро семи современных поездов. Ими планируют заменить старые составы «зеленой» линии в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Правда, до мундиаля успеют поставить только разборно-поворотную тележку.

Каждая из семи электричек будет состоять из шести вагонов. Четырнадцать из них — головные с системой автоведения, еще четырнадцать — промежуточные, все — с асинхронным тяговым приводом, позволяющим экономить электроэнергию. Остальные четырнадцать — промежуточные безмоторные.
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Вагоны сдобрят всеми последними достижениями техники: светозвуковая сигнализация над раздвижными дверьми, антивандальные стекла и сидения, откидные сидения с местами для фиксации инвалидных колясок, «бегущая строка», светодиодное освещение, видеонаблюдение и автоматическая система пожаротушения.

— Сейчас на третьей линии курсируют 35 составов, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Петербургского метрополитена. — На октябрь большая часть из них — современные. По планам, в ноябре современных поездов с асинхронным двигателем на линии будет 32, в 2018 году все составы на ветке будут новыми. Но не забудьте: откроются две новые станции, а значит, число поездов придется увеличить (на сколько, пока неизвестно). При этом часть новых составов может быть в резерве.

Вот только к чемпионату, судя по госконтракту, не успеют поставить ни одного вагона: до следующего лета в графике значится только разборно-поворотная тележка (ее использует при авариях, если рама тележки вагона разрушается).

А вот 42 вагона закупят и передадут подземке во второй половине 2018-го и в 2019-ом.

— Возможно, какие-то составы будут переведены на другие линии, — рассуждают в метрополитене. — Но чтобы современные поезда использовать эффективно и в полной мере, необходимо для начала реконструировать тяговые подстанции. На третьей линии работы близятся к завершению.

Полный «комплект» из 42 вагонов и тележки обойдется городу в четыре с лишним миллиарда рублей. Окончательно с ценой определятся 27 октября, в ходе аукциона. Гарантия на вагоны должна составить минимум полвека.

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