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17:05 (мск), источник: Новый Калининград

В «Храброво» объяснили воскресный коллапс на стойках регистрации пассажиров

Огромные очереди на стойках регистрации пассажиров в аэропорту «Храброво» в прошедшее воскресенье связаны с продолжающимся ремонтом второй очереди и сокращенным графиком работы аэровокзального комплекса. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Новый Калининград

«Мы уже неоднократно писали и давали информацию, что регистрация сейчас у нас самая проблемная зона по реконструкции, количество стоек сокращено. У нас вчера по регламенту был сокращенный день. Так совпало, что основная масса пассажиров пришлась на те часы, когда и возникла эта ситуация. Но призываем еще раз отнестись с пониманием и приносим извинения, и просим еще раз приезжать в аэропорт заранее», — отметила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

По ее словам, по итогам воскресной ситуации руководство провело совещание и приняло решение о комплексе мер, которые в будущем позволят избежать повторения подобных инцидентов.

«У нас произведен разбор, сделаны выводы, и руководство сейчас принимает меры о недопущении такого впредь. Будут применяться какие-то дополнительные меры. Как-то потоки будем разводить, людей будем дополнительно выделять Несмотря на то, что мы пишем, предупреждаем, люди надеются, что успеют, пройдут. Опять-таки много провожающих, и это все создает такое вот столпотворение. Мы можем принести извинения и как-то исправиться», — пояснила Наталья Грицун.

Напомним, что в воскресенье из-за огромных очередей на стойках регистрации «Храброво» ряд пассажиров не смогли своевременно оформить багаж на рейс SU1003 «Калининград — Москва» и улететь в российскую столицу.

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