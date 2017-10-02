В «Храброво» объяснили воскресный коллапс на стойках регистрации пассажиров

Источник: Новый Калининград

«Мы уже неоднократно писали и давали информацию, что регистрация сейчас у нас самая проблемная зона по реконструкции, количество стоек сокращено. У нас вчера по регламенту был сокращенный день. Так совпало, что основная масса пассажиров пришлась на те часы, когда и возникла эта ситуация. Но призываем еще раз отнестись с пониманием и приносим извинения, и просим еще раз приезжать в аэропорт заранее», — отметила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

По ее словам, по итогам воскресной ситуации руководство провело совещание и приняло решение о комплексе мер, которые в будущем позволят избежать повторения подобных инцидентов.

«У нас произведен разбор, сделаны выводы, и руководство сейчас принимает меры о недопущении такого впредь. Будут применяться какие-то дополнительные меры. Как-то потоки будем разводить, людей будем дополнительно выделять Несмотря на то, что мы пишем, предупреждаем, люди надеются, что успеют, пройдут. Опять-таки много провожающих, и это все создает такое вот столпотворение. Мы можем принести извинения и как-то исправиться», — пояснила Наталья Грицун.