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17:52 (мск), источник: РИА Крым

На ремонт дорог Севастополя дополнительно направят 370 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя дополнительно направит более 370 млн рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году на капитальный ремонт дорог Севастополя предусмотрено 790 млн рублей, из них за счет бюджета — 490 млн рублей и за счет иных межбюджетных трансфертов 300 млн рублей. Еще 800 млн рублей было выделено городу по распоряжению президента России Владимира Путина.

«Мы предполагаем 377 млн рублей из этой суммы направить на капремонт дорог. В частности, на завершение ремонта шести объектов в этом году и на три объекта, срок завершения которых — следующий год», — отметил Титов во время аппаратного совещания.

С учетом этих средств на капремонт дорог в 2017 году будет направлено почти 1,2 млрд. Это позволит капитально отремонтировать 17 дорог общей протяженностью 17,3 км и начать ремонт еще 4 улиц.

Директор департамента уточнил, что по состоянию на сегодня объем выполненных и оплаченных работ по капремонту составляет 45,5% от плана. Полностью завершены работы на четырех объектах — улицах Богданова, Ревякина, Астана Кесаева, Свято-Никольской площади — общей протяженностью 4,2 км, в работе находится 11 объектов протяженностью 10,8 км. Еще по двум объектам — проспект Октябрьской Революции и улица Серафимовича — заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ.

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