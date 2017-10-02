В Краснодаре на улице Гагарина вместо гаражей сделают парковку и спортивную площадку

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы на придомовой территории семи многоэтажек в квадрате, ограниченном улицами Тургенева, Фестивальной, Котовского и Гагарина, общая площадь участка составляет более 13 тыс. кв. м.

Глава города отметил важность того, что внутридворовую территорию по договоренности с жильцами освободят от гаражей и ветхих конструкций. В итоге там появится благоустроенное пространство с детскими, игровыми и спортивными площадками.

Заместитель директора департамента ЖКХ и ТЭК Максим Онищенко рассказал, что совместно с жильцами многоэтажек договорились демонтировать 30 гаражей, часть из них уже убрана, причем это сделали собственники конструкций. На месте гаражей появится 120 парковочных мест, спортивная площадка, беседка и детские игровые комплексы.

Также на придомовой территории полностью заменят старый асфальт, тротуары выложат плиткой, сделают уличное освещение, установят детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, урны, лавочки и беседки. На территории, где ведутся работы, уже провели обрезку деревьев. Планируется посеять газон, высадить кустарники, многолетние цветы, а также 50 лип, кленов и берез.

В работах задействовано около 70 человек и 15 единиц техники. Планируется, что благоустройство завершат до 15 декабря, передает пресс-служба администрации Краснодара.

«Сейчас дан хороший старт работам, они активно ведутся. Теперь важно полностью выполнить проекты, которые согласованы с краснодарцами, показать, как могут преобразиться старые дворы», — сказал Первышов, отметив, что первые благоустроенные дворы станут демонстрационными площадками для горожан.