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17:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на улице Гагарина вместо гаражей сделают парковку и спортивную площадку

Мэр Краснодара Евгений Первышов 2 октября посетил жилой квартал на улице Гагарина, где сделают комплексное благоустройство.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы на придомовой территории семи многоэтажек в квадрате, ограниченном улицами Тургенева, Фестивальной, Котовского и Гагарина, общая площадь участка составляет более 13 тыс. кв. м.

Глава города отметил важность того, что внутридворовую территорию по договоренности с жильцами освободят от гаражей и ветхих конструкций. В итоге там появится благоустроенное пространство с детскими, игровыми и спортивными площадками.

Заместитель директора департамента ЖКХ и ТЭК Максим Онищенко рассказал, что совместно с жильцами многоэтажек договорились демонтировать 30 гаражей, часть из них уже убрана, причем это сделали собственники конструкций. На месте гаражей появится 120 парковочных мест, спортивная площадка, беседка и детские игровые комплексы.

Также на придомовой территории полностью заменят старый асфальт, тротуары выложат плиткой, сделают уличное освещение, установят детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, урны, лавочки и беседки. На территории, где ведутся работы, уже провели обрезку деревьев. Планируется посеять газон, высадить кустарники, многолетние цветы, а также 50 лип, кленов и берез.

В работах задействовано около 70 человек и 15 единиц техники. Планируется, что благоустройство завершат до 15 декабря, передает пресс-служба администрации Краснодара.

«Сейчас дан хороший старт работам, они активно ведутся. Теперь важно полностью выполнить проекты, которые согласованы с краснодарцами, показать, как могут преобразиться старые дворы», — сказал Первышов, отметив, что первые благоустроенные дворы станут демонстрационными площадками для горожан.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре до конца года благоустроят восемь кварталов с придомовыми территориями от 5 до 16 многоэтажек.

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