Власти Уфы объяснили, какие гаражи будут сносить

Незаконно установленные гаражи выявляют сотрудники районных администраций. Для этого они выезжают на место и составляют акт осмотра объекта и фактического использования участка земли.

После этого чиновники находят владельца и предлагают ему снести гараж добровольно. Администрация при этом выделяет транспорт и манипулятор.

Если собственник отказывается, на него подают в суд, который, скорее всего, обяжет его снести гараж.

«Работа ведется не так быстро, как хотелось бы. Процедура замедляется, если не найден владелец металлической “ракушки” или он отказывается сносить», — посетовали в администрации Советского района столицы.

В муниципалитете уточнили, что единственная категория граждан, которая имеет право на гараж в непосредственной близости от дома, это инвалиды с поражениями опорно-двигательной системы.