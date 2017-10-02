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21:31 (мск), источник: PROUFU.ru

Власти Уфы объяснили, какие гаражи будут сносить

В администрации Советского района Уфы объяснили порядок сноса металлических гаражей во дворах и уточнили, кто имеет право сохранить свой гараж.

Незаконно установленные гаражи выявляют сотрудники районных администраций. Для этого они выезжают на место и составляют акт осмотра объекта и фактического использования участка земли.

После этого чиновники находят владельца и предлагают ему снести гараж добровольно. Администрация при этом выделяет транспорт и манипулятор.

Если собственник отказывается, на него подают в суд, который, скорее всего, обяжет его снести гараж.

«Работа ведется не так быстро, как хотелось бы. Процедура замедляется, если не найден владелец металлической “ракушки” или он отказывается сносить», — посетовали в администрации Советского района столицы.

В муниципалитете уточнили, что единственная категория граждан, которая имеет право на гараж в непосредственной близости от дома, это инвалиды с поражениями опорно-двигательной системы.

С начала кампании по массовому сносу гаражей только в Советском районе ликвидировали более 2 тысяч объектов. В Уфе металлические гаражи начали сносить после зверского убийства в 2015 году 11-летней Виолетты Токарчук, чье тело было найдено среди гаражей возле школы, в которой она училась.

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