Власти Уфы объяснили, какие гаражи будут сносить
В администрации Советского района Уфы объяснили порядок сноса металлических гаражей во дворах и уточнили, кто имеет право сохранить свой гараж.
В администрации Советского района Уфы объяснили порядок сноса металлических гаражей во дворах и уточнили, кто имеет право сохранить свой гараж.
Незаконно установленные гаражи выявляют сотрудники районных администраций. Для этого они выезжают на место и составляют акт осмотра объекта и фактического использования участка земли.
После этого чиновники находят владельца и предлагают ему снести гараж добровольно. Администрация при этом выделяет транспорт и манипулятор.
Если собственник отказывается, на него подают в суд, который, скорее всего, обяжет его снести гараж.
«Работа ведется не так быстро, как хотелось бы. Процедура замедляется, если не найден владелец металлической “ракушки” или он отказывается сносить», — посетовали в администрации Советского района столицы.
В муниципалитете уточнили, что единственная категория граждан, которая имеет право на гараж в непосредственной близости от дома, это инвалиды с поражениями
С начала кампании по массовому сносу гаражей только в Советском районе ликвидировали более 2 тысяч объектов. В Уфе металлические гаражи начали сносить после зверского убийства в 2015 году 11-летней Виолетты Токарчук, чье тело было найдено среди гаражей возле школы, в которой она училась.