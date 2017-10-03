До конца года в Воронеже снесут 26 домов

Источник: РИА "Новости"

Так, за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также бюджета Воронежской области город смог с 2013 по 2017 гг. ликвидировать 70,3 тыс. кв.м. аварийного жилфонда. Расселены 140 многоквартирных домов, более 1,5 семей переехали в новостройки. Мэрия за четыре года приобрела порядка 1,4 тысяч квартир, чтобы расселить людей из аварийных домов.

Что касается общего объема финансирования программы по переселению граждан из аварийного жилфонда в период 2013—2017, он составил 2,7 млрд рублей. Сюда вошли средства областного и городского бюджетов, а также средства фонда.

Как сообщил Олег Зацепин, квартиры были приобретены в новых домах в микрорайоне Шилово. Сейчас там строится детский сад на 220 мест и школа на 825 мест.

Снесен уже 81 многоквартирный дом, до конца текущего, 2017 года планируется снос еще 26 домов.

В настоящее время аварийный жилфонд, который был признан таковым после 1 января 2012 года составляет 48 тыс. кв. м. (64 многоквартирных дома, более тысячи квартир).