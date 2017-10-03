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09:28 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские приставы активизировали работу по взысканию долгов за коммунальные услуги

С сегодняшнего для и в течение октября судебными приставами Волгоградской области усилена работа по проведению рейдов по взысканию задолженности по услугам ЖКХ.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в ФССП по Волгоградской области, в указанный период управлением проводится акция по взысканию задолженности по услугам ЖКХ под девизом «Заплати долги за газ, и тепло придет тотчас!» Ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты волгоградцами коммунальных платежей, ведь в настоящее время актуальной темой является вопрос о взыскании задолженности за газ, свет, отопление, тем более в преддверии отопительного сезона.

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