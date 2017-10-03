Волгоградские приставы активизировали работу по взысканию долгов за коммунальные услуги

Как рассказали в ФССП по Волгоградской области, в указанный период управлением проводится акция по взысканию задолженности по услугам ЖКХ под девизом «Заплати долги за газ, и тепло придет тотчас!» Ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты волгоградцами коммунальных платежей, ведь в настоящее время актуальной темой является вопрос о взыскании задолженности за газ, свет, отопление, тем более в преддверии отопительного сезона.