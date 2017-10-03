«Янтарьэнерго» намерено установить в Калининграде опоры ЛЭП в виде якорей

«Ширина каждого якоря — 16,5 метров. Эти опоры способны выдержать максимальный напор ветра до 36 м/с, а также устоять в жару до 35 градусов и в холод до -35 градусов. По всей высоте опор через каждые 45 метров будет установлено сигнальное освещение, что сделает конструкции заметными в темное время суток для кораблей. Конструкцию весом 450 тонн будут монтировать в два этапа. Работы планируется начать в декабре 2017 года. Сначала опоры доставят в регион автотранспортом в разобранном виде. Затем начнется сборка и монтаж. Высота подвеса линии электропередачи (63,35 метра) выбрана специально, чтобы обеспечить проход парусников “Крузенштерн” и “Седов”», — уточнили в «Янтарьэнерго».