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10:52 (мск), источник: Новый Калининград

«Янтарьэнерго» намерено установить в Калининграде опоры ЛЭП в виде якорей

В Калининграде на берегах Преголи в 2018 году будут возведены две опоры ЛЭП в виде якорей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам совещания, посвященного вопросам энергоснабжения Калининградской области.

Источник: Новый Калининград

Вышки станут частью энергетического моста, который соединит существующую подстанцию 330 киловольт «Северная» и новую Прегольскую ТЭС. Как пояснили в пресс-службе «Янтарьэнерго», высота инженерного сооружения с якорем наверху сопоставима с 36-этажным домом — 110 метров.

«Ширина каждого якоря — 16,5 метров. Эти опоры способны выдержать максимальный напор ветра до 36 м/с, а также устоять в жару до 35 градусов и в холод до -35 градусов. По всей высоте опор через каждые 45 метров будет установлено сигнальное освещение, что сделает конструкции заметными в темное время суток для кораблей. Конструкцию весом 450 тонн будут монтировать в два этапа. Работы планируется начать в декабре 2017 года. Сначала опоры доставят в регион автотранспортом в разобранном виде. Затем начнется сборка и монтаж. Высота подвеса линии электропередачи (63,35 метра) выбрана специально, чтобы обеспечить проход парусников “Крузенштерн” и “Седов”», — уточнили в «Янтарьэнерго».

Напомним, что в начале августа в «Янтарьэнерго» сообщили, что намерены установить на Приморском кольце опоры ЛЭП в виде Волка Забиваки.

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