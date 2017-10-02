Источник: РИА Новости

Информация была озвучена на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», прошедшем 2 октября. Туристы в Москву вернулись из Антальи и Даламана, региональные программы выполняются только в Анталью.

«В понедельник, 2 октября, самолеты «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в Москву. Вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней, — говорится в сообщении.

Сообщается, что туроператоры планируют закончить работу по полетным программам с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» до 5 октября. После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: «Ред Вингс», «Ямал», «Уральские авиалинии», Atlasglobal, Ellin Air.

На данный момент за границей находится еще 13,5 тысяч туристов, вывезенных рейсами «ВИМ-Авиа». Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах. Эти туристы будут возвращаться в Россию согласно датам, указанным в приобретенных билетах. Вместо «ВИМ-Авиа» рейсы (как завозные, так и вывозные) будут выполнять указанные выше авиакомпании.