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22:36 (мск), источник: РИА Новости

Самолеты «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в Москву

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самолеты «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в Москву, а вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней, сообщается в материалах Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА Новости

Информация была озвучена на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», прошедшем 2 октября. Туристы в Москву вернулись из Антальи и Даламана, региональные программы выполняются только в Анталью.

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«В понедельник, 2 октября, самолеты «ВИМ-Авиа» завершили вывоз туристов из Турции в Москву. Вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней, — говорится в сообщении.

Сообщается, что туроператоры планируют закончить работу по полетным программам с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» до 5 октября. После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: «Ред Вингс», «Ямал», «Уральские авиалинии», Atlasglobal, Ellin Air.

На данный момент за границей находится еще 13,5 тысяч туристов, вывезенных рейсами «ВИМ-Авиа». Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах. Эти туристы будут возвращаться в Россию согласно датам, указанным в приобретенных билетах. Вместо «ВИМ-Авиа» рейсы (как завозные, так и вывозные) будут выполнять указанные выше авиакомпании.

Помимо россиян, осуществляется плановая перевозка китайских туристов. На момент остановки деятельности «ВИМ-Авиа» требовалась перевозка 2,5 тысяч туристов. На данный момент в Москве и Бельгии (Льеж) находится около 1,5 тысячи туристов из Китая. Они вернутся в Китай до 7 октября на самолетах «ВИМ-Авиа» и «Аэрофлота».

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