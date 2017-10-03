ФАС отменила госзакупку на уборку парка «Зарядье» за 43 млн рублей

Решение и предписание по жалобе «Синтез Сервис» к парку «Зарядье» опубликовано на официальном сайте ФАС.
Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, цена договора на работы по уборке в парке «Зарядье» превышала 43 млн рублей. Там же указано, что по предписанию ФАС закупка услуг была отменена 28 сентября 2017 года.
Комиссия УФАС нашла в действиях парка «Зарядье» нарушение закона о закупках и приняла решение о признании жалобы компании «Синтез Сервис», которая не прошла конкурс, обоснованной. ФАС постановила, что отказ парка «Зарядье» компании «Синтез Сервис» на основании непредоставления необходимых документов о наличии спецтехники для уборки неправомерен. Комиссия предписала повторно провести процедуру оценки и сопоставления заявок участников конкурса с учетом решения ФАС.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что максимальные затраты на строительство парка «Зарядье» могут составлять до 30 млрд рублей.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, парящий мост, научно- познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.