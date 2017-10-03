ФАС отменила госзакупку на уборку парка «Зарядье» за 43 млн рублей

Решение и предписание по жалобе «Синтез Сервис» к парку «Зарядье» опубликовано на официальном сайте ФАС.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, цена договора на работы по уборке в парке «Зарядье» превышала 43 млн рублей. Там же указано, что по предписанию ФАС закупка услуг была отменена 28 сентября 2017 года.

Комиссия УФАС нашла в действиях парка «Зарядье» нарушение закона о закупках и приняла решение о признании жалобы компании «Синтез Сервис», которая не прошла конкурс, обоснованной. ФАС постановила, что отказ парка «Зарядье» компании «Синтез Сервис» на основании непредоставления необходимых документов о наличии спецтехники для уборки неправомерен. Комиссия предписала повторно провести процедуру оценки и сопоставления заявок участников конкурса с учетом решения ФАС.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что максимальные затраты на строительство парка «Зарядье» могут составлять до 30 млрд рублей.