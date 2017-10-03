Мост в Крым могут поставить под защиту гидроакустических систем

Источник: РИА "Новости"

«Существует дочернее общество концерна — научно-исследовательский институт “Атолл”, занимающийся разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов. На данный момент специалистами “Атолла” как раз прорабатывается возможность использования гидроакустического оборудования для обеспечения безопасности возводимого символа современной России — Керченского моста в Крыму», — рассказал Чуй.

По его словам, система не только запеленгует нарушителя, но и обеспечит передачу всех данных, требуемых для его задержания.

«Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий», — добавил собеседник агентства.