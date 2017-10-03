В Троицке продолжаются работы по подключению теплоснабжения
На Контроле спасателей Челябинской области находится обстановка, связанная с началом отопительного сезона на территории Южного Урала.
На Контроле спасателей Челябинской области находится обстановка, связанная с началом отопительного сезона на территории Южного Урала.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, в данный момент осуществляется контроль за подачей теплоснабжения на территории города Троицка. Уже принято решение решение о привлечении дополнительных сил и средств по запуску системы теплоснабжения в центральной части города.
Специалисты
В населенном пункте также работает оперативная группа спасателей. На базе областного главка приступили к выполнению задач специалисты оперативного штаба. Подразделения МЧС в случае необходимости готовы к оказанию всесторонней помощи местному населению.
Как ранее сообщало Накануне.RU, в Троицке объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить жителей города теплом в кратчайшие сроки.