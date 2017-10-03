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07:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Троицке продолжаются работы по подключению теплоснабжения

На Контроле спасателей Челябинской области находится обстановка, связанная с началом отопительного сезона на территории Южного Урала.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, в данный момент осуществляется контроль за подачей теплоснабжения на территории города Троицка. Уже принято решение решение о привлечении дополнительных сил и средств по запуску системы теплоснабжения в центральной части города.

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства проводят мероприятия по подключению теплоснабжения, которые осуществляются в плановом режиме.

В населенном пункте также работает оперативная группа спасателей. На базе областного главка приступили к выполнению задач специалисты оперативного штаба. Подразделения МЧС в случае необходимости готовы к оказанию всесторонней помощи местному населению.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Троицке объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить жителей города теплом в кратчайшие сроки.

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