В Троицке продолжаются работы по подключению теплоснабжения

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, в данный момент осуществляется контроль за подачей теплоснабжения на территории города Троицка. Уже принято решение решение о привлечении дополнительных сил и средств по запуску системы теплоснабжения в центральной части города.

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства проводят мероприятия по подключению теплоснабжения, которые осуществляются в плановом режиме.

В населенном пункте также работает оперативная группа спасателей. На базе областного главка приступили к выполнению задач специалисты оперативного штаба. Подразделения МЧС в случае необходимости готовы к оказанию всесторонней помощи местному населению.