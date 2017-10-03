Правительство России выделило два миллиарда на «Обход Хабаровска»

Источник: Восток Медиа

Правительство России поддержало предложения минтранса о выделении межбюджетных трансфертов 33 регионам на ремонт и строительство дорог. Деньги нашлись и для магистралей Хабаровского края, два миллиарда рублей регион в этом году получит на трассу «Обход Хабаровска», РИА «Восток-Медиа».

«Реализация проекта уже стартовала. В сентябре начали срезку растительного слоя, подрядчик приступает к вырубке леса. В соответствии с графиком, согласованным сторонами, работы уже ведутся на объекте. Выделенные правительством деньги пойдут на строительно-монтажные работы», — рассказал корреспонденту агентства заместитель руководителя краевого центра развития государственно-частного партнёрства Данил Григорьев.

Сейчас срезку растительного слоя проводят на второй секции дороги — с 13-го по 16-й километр. Морозы не помешают дальнейшей подготовке к строительству, поскольку к сезонным работам, которые можно проводить лишь в определённое время года, относится укладка асфальта и перенос теплосетей. Строительством занимается «Региональная концессионная компания», которая ранее выиграла конкурс на возведение трассы.

Агентство писало, что платная автодорога свяжет между собой сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», освободив транспортную сеть дальневосточной столицы от транзитного трафика. Трассу хотят построить за три года, правда, ожидалось, что «Региональная концессионная компания» ещё летом приступит к работам.