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05:53 (мск), источник: Восток Медиа

Правительство России выделило два миллиарда на «Обход Хабаровска»

Деньги пойдут на строительно-монтажные работы будущей платной трассы.

Источник: Восток Медиа

Правительство России поддержало предложения минтранса о выделении межбюджетных трансфертов 33 регионам на ремонт и строительство дорог. Деньги нашлись и для магистралей Хабаровского края, два миллиарда рублей регион в этом году получит на трассу «Обход Хабаровска», РИА «Восток-Медиа».

«Реализация проекта уже стартовала. В сентябре начали срезку растительного слоя, подрядчик приступает к вырубке леса. В соответствии с графиком, согласованным сторонами, работы уже ведутся на объекте. Выделенные правительством деньги пойдут на строительно-монтажные работы», — рассказал корреспонденту агентства заместитель руководителя краевого центра развития государственно-частного партнёрства Данил Григорьев.

Сейчас срезку растительного слоя проводят на второй секции дороги — с 13-го по 16-й километр. Морозы не помешают дальнейшей подготовке к строительству, поскольку к сезонным работам, которые можно проводить лишь в определённое время года, относится укладка асфальта и перенос теплосетей. Строительством занимается «Региональная концессионная компания», которая ранее выиграла конкурс на возведение трассы.

Агентство писало, что платная автодорога свяжет между собой сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», освободив транспортную сеть дальневосточной столицы от транзитного трафика. Трассу хотят построить за три года, правда, ожидалось, что «Региональная концессионная компания» ещё летом приступит к работам.

Федеральный минтранс обращался за финансовой поддержкой к правительству страны по вопросу строительства «Обхода Хабаровска». Ведомство просило выделить на эти цели два миллиарда рублей. В роли старшего кредитора проекта выступает «Газпромбанк». Деньги выделят на принципах проектного финансирования.

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