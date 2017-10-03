Уборочная в Новосибирской области выходит на финишную прямую

Источник: Вести - Новосибирск

Еще в полях. Но уже в сетках. Уборку лука, говорят в хозяйстве, завершили в срок. Работали -правда, на износ. И люди и техника. Объем большой. Даже по южным меркам.

Владимир Кених, Исполнительный директор сельхозпредприятия: «В этом году урожайность где-то 50−60 тонн с гектара, это очень хорошая урожайность для Сибири. На хранение уже увезли 200 тонн, остальное здесь- с поля».

Выращивают -не из севка, как многие садоводы. Из семян.. За три тысячи километров — в Волгограде- нашли подходящий сорт.

Глеб Поповцев, Руководитель сельхозпредприятия: «Так называемый световой день -мы попадаем именно в зону волгоградской области и таким образом сорта дают достаточно хороший высокий урожай уже на протяжении трех лет».

И все же -он любит — тепло. И солнце. Чтобы получить вот такой урожай- нужно минимум 80 погожих дней. Для Сибири -редкость. Но в Ярково- обманули погоду. Здесь не боятся — засухи, и затяжных дождей. Весь сезон -за будущим урожаем — эффективный уход.

Лариса Суряга, Корреспондент: «Вот так выглядит система капельного полива — это вот такие тонкие трубки с небольшими отверстиями, через которые воду или удобрение например, подают каждому растению индивидуально. Пока еще вся система на поле, вот здесь например растет морковь, но как только сюда начнут загонять уборочную технику -все это уберут, до следующего сезона».