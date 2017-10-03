Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ: США предложили помощь на заводе Табия
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В 2018 году в Новосибирской области ожидают рост зарплат

В следующем году в регионе по федеральной программе построят новую школу. Расходы уже заложены в проект областного бюджета на будущий год. Сегодня главный финансовый документ впервые представили на публичное обсуждение — его рассмотрели на заседании регионального правительства.

Собственные доходы области вырастут более, чем на 10 миллиардов рублей. На такую же сумму увеличат расходы. Дефицит 2 миллиарда — технический — заявил сегодня министр финансов. Основной статьей затрат останутся зарплаты бюджетников, содержание школ, больниц. Главный приоритет бюджета развития — завершение уже начатого строительства спортивных комплексов и домов культуры. .

После уточнения областная казна еще вырастет, тогда построят две новые школы — не исключил губернатор. Уже сейчас известно — самый большой рост расходов области связан с исполнением майских указов Президента. В частности — с повышением зарплат бюджетников. Указы четко увязывают их со средним уровнем зарплат в регионе. Если в целом по стране реально располагаемые доходы населения немного снизились, то в Новосибирской области они, напротив, выросли. И это накладывает на бюджет дополнительные обязательства.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Вы видите — хороший показатель — прирост по заработной плате. Он приличный у нас — и по факту 2017 года, и на 2018 год. А это повлечет очень серьезные изменения в дорожную карту по указам Президента по бюджетной сфере. И эти изменения мы должны будем внести еще до конца этого года, примерно на 300 миллионов рублей — в связи с приростной динамикой по зарплатам, которые мы меньше закладывали в дорожных картах».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь