В 2018 году в Новосибирской области ожидают рост зарплат

После уточнения областная казна еще вырастет, тогда построят две новые школы — не исключил губернатор. Уже сейчас известно — самый большой рост расходов области связан с исполнением майских указов Президента. В частности — с повышением зарплат бюджетников. Указы четко увязывают их со средним уровнем зарплат в регионе. Если в целом по стране реально располагаемые доходы населения немного снизились, то в Новосибирской области они, напротив, выросли. И это накладывает на бюджет дополнительные обязательства.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Вы видите — хороший показатель — прирост по заработной плате. Он приличный у нас — и по факту 2017 года, и на 2018 год. А это повлечет очень серьезные изменения в дорожную карту по указам Президента по бюджетной сфере. И эти изменения мы должны будем внести еще до конца этого года, примерно на 300 миллионов рублей — в связи с приростной динамикой по зарплатам, которые мы меньше закладывали в дорожных картах».