Ремонт проспекта Мира затянулся из-за неорганизованности подрядчиков

К этим выходным автомобилисты наконец смогут беспрепятственно проехать по центру. А вот тротуары будут ремонтировать до конца октября.



Также мэр заявил, что, возможно, улицы Декабристов и Дубровинского снова сделают двухсторонними, то есть вернут схему движения в тот вид, в котором она была до закрытия Коммунального моста на реконструкцию.









