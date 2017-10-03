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05:48 (мск), источник: Вести - Красноярск

Ремонт проспекта Мира затянулся из-за неорганизованности подрядчиков

Сроки окончания ремонта на проспекте Мира в Красноярске сорвались из-за «неорганизованности подрядчиков» и погоды. Об этом заявил глава города. Ремонт затягивается почти на две недели.

Источник: РИА "Новости"

К этим выходным автомобилисты наконец смогут беспрепятственно проехать по центру. А вот тротуары будут ремонтировать до конца октября.

Также мэр заявил, что, возможно, улицы Декабристов и Дубровинского снова сделают двухсторонними, то есть вернут схему движения в тот вид, в котором она была до закрытия Коммунального моста на реконструкцию.




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