Топ-7: сколько стоят самые дешевые квартиры в новостройках Алматы
Рейтинг бюджетных квартир в новостройках Алматы составила «Крыша».
Рейтинг бюджетных квартир в новостройках Алматы составила «Крыша».
«При поиске мы рассматривали только сданные в эксплуатацию комплексы не старше 2015 года постройки. Отметим, в наш топ-7 вошли только отдельные квартиры с собственным санузлом. Мы не рассматривали общежития, таунхаусы, квадрохаусы и комнаты в домах барачного и коридорного типа», — пишет издание.
Седьмое место заняла однокомнатная квартира в чистовой отделке общей площадью 40.5 кв м, за 10.8 млн тенге. Расположена она на пятом этаже в восьмиэтажном ЖК Athletic Village на улице Момышулы, ниже проспекта Рыскулова (Алатауский район), на территории Атлетической деревни, вблизи Ледовой арены и киноконцертного зала «Алатау». На полу линолеум, стены — левкас, установлена новая сантехника, кухня — 9 кв м, санузел совмещённый, имеется балкон.
На шестом месте — однушка площадью 34 кв м, с кухней 7 кв м и балконом, за 10.5 млн тенге. Квартира находится на третьем этаже в новой пятиэтажке, возведённой в квадрате улиц Сауранбаева — Сейфуллина — Толстого — Акан серэ (Турксибский район). Построена она была по программе сноса ветхого жилья. Рядом расположен спорткомплекс, несколько школ, Дом школьников, ТРЦ «Март».
На пятом месте разместилась однокомнатная квартира в черновой отделке площадью 34 кв м (кухня — 9.9 кв м) за 8.7 млн тенге в ЖК «Алмалы». Комплекс находится на улице Момышулы, севернее проспекта Рыскулова (Алатауский район). Из окон квартиры, которая расположена на 10-м этаже 12-этажного дома, открывается вид на Ледовый дворец, недалеко строится мечеть на 7 000 прихожан.
Четвёртое место досталось однушке за 8.5 млн тенге в ЖК «Саялы» (Алатауский район, возле автоЦОНа). Квартира общей площадью 40 кв м (кухня 18 кв м) расположена на втором этаже пятиэтажного дома.
Тройку лидеров замыкает однокомнатная
На втором месте — однокомнатная квартира с
Лидером рейтинга стала однокомнатной квартира малосемейного типа общей площадью 20 кв м за 5.5 млн тенге. Находится она на первом этаже девятиэтажного ЖК, расположенного в районе пересечения пр. Райымбека и ул. Розыбакиева, недалеко от оптовки. Квартира продаётся в предчистовой отделке: на стенах левкас, на полу ламинат, установлены сантехника, радиаторы отопления, двери и окна. В шаговой доступности торговый центр, несколько школ и детские сады.