Топ-7: сколько стоят самые дешевые квартиры в новостройках Алматы

Источник: Newtimes.kz

«При поиске мы рассматривали только сданные в эксплуатацию комплексы не старше 2015 года постройки. Отметим, в наш топ-7 вошли только отдельные квартиры с собственным санузлом. Мы не рассматривали общежития, таунхаусы, квадрохаусы и комнаты в домах барачного и коридорного типа», — пишет издание.

Седьмое место заняла однокомнатная квартира в чистовой отделке общей площадью 40.5 кв м, за 10.8 млн тенге. Расположена она на пятом этаже в восьмиэтажном ЖК Athletic Village на улице Момышулы, ниже проспекта Рыскулова (Алатауский район), на территории Атлетической деревни, вблизи Ледовой арены и киноконцертного зала «Алатау». На полу линолеум, стены — левкас, установлена новая сантехника, кухня — 9 кв м, санузел совмещённый, имеется балкон.

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На шестом месте — однушка площадью 34 кв м, с кухней 7 кв м и балконом, за 10.5 млн тенге. Квартира находится на третьем этаже в новой пятиэтажке, возведённой в квадрате улиц Сауранбаева — Сейфуллина — Толстого — Акан серэ (Турксибский район). Построена она была по программе сноса ветхого жилья. Рядом расположен спорткомплекс, несколько школ, Дом школьников, ТРЦ «Март».

На пятом месте разместилась однокомнатная квартира в черновой отделке площадью 34 кв м (кухня — 9.9 кв м) за 8.7 млн тенге в ЖК «Алмалы». Комплекс находится на улице Момышулы, севернее проспекта Рыскулова (Алатауский район). Из окон квартиры, которая расположена на 10-м этаже 12-этажного дома, открывается вид на Ледовый дворец, недалеко строится мечеть на 7 000 прихожан.

Четвёртое место досталось однушке за 8.5 млн тенге в ЖК «Саялы» (Алатауский район, возле автоЦОНа). Квартира общей площадью 40 кв м (кухня 18 кв м) расположена на втором этаже пятиэтажного дома.

Тройку лидеров замыкает однокомнатная квартира-студия общей площадью 30 кв м за 6.5 млн тенге. Расположена она на четвёртом этаже пятиэтажного ЖК «Кокжиек» на ул. Геологов (Турксибский район). Санузел совмещённый, имеется кухонная зона, сделан косметический ремонт. В прошлогоднем рейтинге однушка из этого ЖК располагалась на пятом месте с ценой 6.1 млн тенге.

На втором месте — однокомнатная квартира с кухней-студией, общей площадью 30 кв м, выставленная на продажу за 6 млн тенге. Расположена она на цокольном этаже ЖК «Северное кольцо» на одноимённом шоссе, напротив мкр «Дорожник» (Жетысуский район). Предоставлена в банк в качестве залога. Интересно, что ровно год назад минимальная стоимость однушки в этом ЖК составляла 7.3 млн тенге.