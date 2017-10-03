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06:14 (мск), источник: Губерния онлайн

С недостроенной «Казачьей горой» в Хабаровске будет разбираться межведомственная комиссия

Специалисты предложат застройщику несколько выходов из ситуации.

Источник: Reuters

В субботу, 30 сентября, дольщики недостроенного жилого комплекса «Казачья гора» в Хабаровске устроили очередное собрание. Дом собирались сдать в ноябре 2017 года, но сроки вновь затягиваются. Представители правительства пообещали хабаровчанам, что в деле будет разбираться межведомственная комиссия под руководством главы региона, сообщает портал «Губерния».

Напомним, вторую очередь жилого комплекса «Казачья гора» начали строить десять лет назад. В последние два года работы на объекте ведет компания «СамСтрой». В 2016 году правительство края предоставило организации госгарантию на получение кредита в банке, и застройщик взял взаймы 33 млн рублей. Этого оказалось мало. В июле 2017 года «СамСтрой» собирался продлить госгарантию и подал в правительство края документы, однако власти застройщику отказали.

«Одним из условий продления госгарантии является отсутствие у [застройщика] долгов по налогам. На момент, когда застройщик заявился на продление, у него существовала задолженность в размере где-то 8,8 млн рублей. Сейчас [застройщик] говорит, что погасил долги по налогам, но я не могу за него ручаться», — сказал начальник управления строительства и строительных материалов минстроя Хабаровского края Алексей Дубов.

Он уточнил, что правительство готово рассмотреть вопрос о предоставлении застройщику новой госгарантии, но для этого есть еще одно препятствие: ООО «СамСтрой» пока не погасило первый кредит.

«Он сделал выборку по тому кредиту на 33 млн рублей за счет госгарантии. Государство выступило гарантом оплаты, и сейчас банк предъявляет бюджету края требования о гашении этого кредита. Поэтому правительство сказало застройщику, что готово рассматривать вопрос предоставления новой госгарантии только в том случае, если будет погашена выборка по предыдущей кредитной линии», — добавил Алексей Дубов.

В середине октября соберется межведомственная комиссия под руководством губернатора. Специалисты предложат застройщику несколько вариантов развития событий.

«Ожидается, что в ближайшее время пройдет межведомственная комиссия, которая в дальнейшем возьмет этот вопрос под контроль. Она будет не только проверять финансирование, но и искать варианты выхода из ситуации, в том числе вариант банкротства [застройщика] и скорейшего поиска нового инвестора», — рассказал депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.

Гендиректор «СамСтроя» Владимир Фридман утверждает, что для завершения строительства дома нужно 125 млн рублей. Сейчас, по оценкам краевого минстроя, дом готов на 70%: застройщику нужно завершить отделку помещений и подключение здания к электричеству, водоснабжению и теплу.

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