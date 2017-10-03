С недостроенной «Казачьей горой» в Хабаровске будет разбираться межведомственная комиссия

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В субботу, 30 сентября, дольщики недостроенного жилого комплекса «Казачья гора» в Хабаровске устроили очередное собрание. Дом собирались сдать в ноябре 2017 года, но сроки вновь затягиваются. Представители правительства пообещали хабаровчанам, что в деле будет разбираться межведомственная комиссия под руководством главы региона, сообщает портал «Губерния».

Напомним, вторую очередь жилого комплекса «Казачья гора» начали строить десять лет назад. В последние два года работы на объекте ведет компания «СамСтрой». В 2016 году правительство края предоставило организации госгарантию на получение кредита в банке, и застройщик взял взаймы 33 млн рублей. Этого оказалось мало. В июле 2017 года «СамСтрой» собирался продлить госгарантию и подал в правительство края документы, однако власти застройщику отказали.

«Одним из условий продления госгарантии является отсутствие у [застройщика] долгов по налогам. На момент, когда застройщик заявился на продление, у него существовала задолженность в размере где-то 8,8 млн рублей. Сейчас [застройщик] говорит, что погасил долги по налогам, но я не могу за него ручаться», — сказал начальник управления строительства и строительных материалов минстроя Хабаровского края Алексей Дубов.

Он уточнил, что правительство готово рассмотреть вопрос о предоставлении застройщику новой госгарантии, но для этого есть еще одно препятствие: ООО «СамСтрой» пока не погасило первый кредит.

«Он сделал выборку по тому кредиту на 33 млн рублей за счет госгарантии. Государство выступило гарантом оплаты, и сейчас банк предъявляет бюджету края требования о гашении этого кредита. Поэтому правительство сказало застройщику, что готово рассматривать вопрос предоставления новой госгарантии только в том случае, если будет погашена выборка по предыдущей кредитной линии», — добавил Алексей Дубов.

В середине октября соберется межведомственная комиссия под руководством губернатора. Специалисты предложат застройщику несколько вариантов развития событий.

«Ожидается, что в ближайшее время пройдет межведомственная комиссия, которая в дальнейшем возьмет этот вопрос под контроль. Она будет не только проверять финансирование, но и искать варианты выхода из ситуации, в том числе вариант банкротства [застройщика] и скорейшего поиска нового инвестора», — рассказал депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.