Рыбопереработчик «Делси-С» официально признан банкротом
На предприятии введено конкурсное производство.
На предприятии введено конкурсное производство.
Красноярская рыбоперерабатывающая компания «Делси-С» официально признана банкротом. Такое решение вынес краевой арбитражный суд. Об этом сообщает DK.ru со ссылкой на представителя предприятия.
Источник уточняет, что в компании введено конкурсное производство. Завод полностью останавливает свою деятельность, его руководство отстраняется от работы, а конкурсный управляющий займется продажей имущества.
Ранее гендиректор и совладелец рыбопереработчика Евгений Михайлюк заявлял, что компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже доли в уставном капитале. Фирма надеется, что новый совладелец поможет решить проблему с задолженностью. По словам Михайлюка, интерес к активу проявили частный инвестор из Красноярского края и дальневосточная рыбодобывающая компания.
Впервые о банкротстве предприятия «Делси-С» стало известно в начале июня. Тогда в компании была введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Дмитрий Соломатов. На прошлой неделе кредиторы практически единогласно высказались за введение конкурсного производства.
ООО «Делси-С» является крупнейшим в Красноярском крае переработчиком рыбной продукции. Основной вид деятельности предприятия — промышленная переработка и реализация рыбы океанического промысла и морепродуктов. Компания создана в 1995 году и базируется в Сосновоборске. Реализация продукции осуществляется на территории Красноярского края и регионов Сибири.