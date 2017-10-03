Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Любовь к соленому объяснили научно
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Аварийность объектов ЖКХ в России выросла вдвое
ГД предложила упростить открытие хостелов в домах
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
05:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рыбопереработчик «Делси-С» официально признан банкротом

На предприятии введено конкурсное производство.

Красноярская рыбоперерабатывающая компания «Делси-С» официально признана банкротом. Такое решение вынес краевой арбитражный суд. Об этом сообщает DK.ru со ссылкой на представителя предприятия.

Источник уточняет, что в компании введено конкурсное производство. Завод полностью останавливает свою деятельность, его руководство отстраняется от работы, а конкурсный управляющий займется продажей имущества.

Ранее гендиректор и совладелец рыбопереработчика Евгений Михайлюк заявлял, что компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже доли в уставном капитале. Фирма надеется, что новый совладелец поможет решить проблему с задолженностью. По словам Михайлюка, интерес к активу проявили частный инвестор из Красноярского края и дальневосточная рыбодобывающая компания.

Впервые о банкротстве предприятия «Делси-С» стало известно в начале июня. Тогда в компании была введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Дмитрий Соломатов. На прошлой неделе кредиторы практически единогласно высказались за введение конкурсного производства.

ООО «Делси-С» является крупнейшим в Красноярском крае переработчиком рыбной продукции. Основной вид деятельности предприятия — промышленная переработка и реализация рыбы океанического промысла и морепродуктов. Компания создана в 1995 году и базируется в Сосновоборске. Реализация продукции осуществляется на территории Красноярского края и регионов Сибири.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Документы, содержащие персональные данные, найдены на свалке под Омском
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь