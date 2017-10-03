Рыбопереработчик «Делси-С» официально признан банкротом

Красноярская рыбоперерабатывающая компания «Делси-С» официально признана банкротом. Такое решение вынес краевой арбитражный суд. Об этом сообщает DK.ru со ссылкой на представителя предприятия.

Источник уточняет, что в компании введено конкурсное производство. Завод полностью останавливает свою деятельность, его руководство отстраняется от работы, а конкурсный управляющий займется продажей имущества.

Ранее гендиректор и совладелец рыбопереработчика Евгений Михайлюк заявлял, что компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже доли в уставном капитале. Фирма надеется, что новый совладелец поможет решить проблему с задолженностью. По словам Михайлюка, интерес к активу проявили частный инвестор из Красноярского края и дальневосточная рыбодобывающая компания.

Впервые о банкротстве предприятия «Делси-С» стало известно в начале июня. Тогда в компании была введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Дмитрий Соломатов. На прошлой неделе кредиторы практически единогласно высказались за введение конкурсного производства.