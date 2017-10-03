Собственная операционная система появится у МС-21 из Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Российские разработчики готовят к запуску операционную систему (ОС) для отечественного пассажирского самолета МС-21 из Иркутска, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада. Заказчиком ОС выступил Минпромторг. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По мнению экспертов, создание отечественной операционной системы — это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке. ОС создана для обслуживания приложений реального времени, обрабатывающих данные по мере их поступления, без задержек в буфере обмена. Новая система получила рабочее название JetOS, сообщает газета «Известия».