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06:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Собственная операционная система появится у МС-21 из Иркутска

Она позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.

Источник: IrkutskMedia.ru

Российские разработчики готовят к запуску операционную систему (ОС) для отечественного пассажирского самолета МС-21 из Иркутска, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада. Заказчиком ОС выступил Минпромторг. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По мнению экспертов, создание отечественной операционной системы — это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке. ОС создана для обслуживания приложений реального времени, обрабатывающих данные по мере их поступления, без задержек в буфере обмена. Новая система получила рабочее название JetOS, сообщает газета «Известия».

«Уже существует рабочий прототип операционной системы реального времени, функционирующий на платформах отечественных разработчиков. Сертификационный пакет, удовлетворяющий требованиям авиационных властей России, в соответствии с заключенными контрактами планируется получить в конце 2019 года», — рассказали в пресс-службе минпромторга.

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