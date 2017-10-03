Хабаровские и приморские компании продолжают борьбу за «Котиково»
«ГринАгро» выиграло новые торги, однако владельцем фермы ещё не стало.
«ГринАгро» выиграло новые торги, однако владельцем фермы ещё не стало.
В Хабаровском крае продолжается борьба за ферму «Котиково». Конкурсный управляющий фермы подал жалобу в шестой Арбитражный апелляционный суд на решение регионального управления федеральной антимонопольной службы о признании продажи хозяйства «Агрофирме “Семена”» недействительными. Пока продолжаются тяжбы, состоялись новые торги, победителем которых стала компания «ГринАгро — Хабаровск», однако это не окончательное решение, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«В течение месяца я жду заявок от лиц, которые обладают преимущественным правом покупки по цене, сформированной торгами. В этот круг лиц, в первую очередь, входят производители сельскохозяйственной продукции, владеющие смежными с нами участками. А во вторую очередь, производители, которые осуществляют деятельность на территории Хабаровского края», — рассказала корреспонденту агентства конкурсный управляющий ОАО «Котиково» Ирина Бугримова.
Победитель первых торгов «Агрофирма “Семена”» уже подала заявку. Сейчас именно эта компания содержит ферму по договору хранения и права пользования. Договор будет действовать, пока окончательно не определится новый владелец хозяйства. Сейчас конкурсный управляющий намерен обжаловать решение антимонопольщиков и отказаться от применения его последствий.
«Возможно, откажемся от наших полных требований. Главное, чтобы решение УФАС признали недействительными. Но так как торги уже состоялись, естественно, я уже не буду применять последствия», — отметила Ирина Бугримова.
Ранее агентство писало, что торги по продаже фермы «Котиково» прошли 24 апреля. Участие в них приняли две местных компании и одна из Приморья. Однако предприниматели из соседнего региона даже не делали ставок — основная борьба за ферму развернулась между компаниями из Хабаровского края.
Позже компания «ГринАгро» из Приморского края подала жалобу в УФАС. Организаторы торгов считают, что предприниматели из соседнего региона просто не успели подать документы и теперь с помощью антимонопольщиков пытаются высказать своё недовольство. В мае служба признала проведённые торги недействительными.