Причал паромной переправы на Ольхоне Иркутской области отремонтируют за 111 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проведет электронный аукцион на реконструкцию причала паромной переправы поселок Сахюрта — остров Ольхон стоимостью 111,2 млн рублей. Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Средства выделяют по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства и сетей искусственных сооружений на 2014—2020 годы». В 2017 году планируется потратить 21,3 млн рублей, а в 2018 году — 89,9 млн рублей.

«Подрядчик должен построить асфальтобетонный пирс длиной 41,1 метра и шириной 6,3 метра с береговой конторой для ожидания, постом охраны, а также необходимо предусмотреть выгребную яму, наружные сети канализации, очистные сооружения сточных вод и канализационную насосную станцию», — говорится в документах закупки.

Работы должны быть завершены до 30 октября 2018 года.

Дата проведения аукциона — 27 октября.

Напомним, что в соответствии с утвержденным перечнем поручений президента России по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа 2017 года в Бурятии, правительству РФ совместно с кабмином Иркутской области поручено принять необходимые меры по реконструкции дороги на острове Ольхон.

Первым этапом необходимо начать выполнение работ по реконструкции причальных сооружений. В 2017 году планируется приступить к завершению реализации объекта «Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта-остров Ольхон в Ольхонском районе» на материковой части: согласно откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, стоимость завершения реконструкции составляет 158,4 млн рублей.

В 2017 году предусмотрено 21,3 млн рублей на начало работ, завершение — в 2018 году. На эти цели необходимо 137,1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 — 2020 годы (далее — государственная программа).

Также требуется реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта— остров Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе, приступить к которой возможно в 2018 году. Проектная документация в разработке, заключение экспертизы предполагается получить в декабре 2017 года. Ориентировочная стоимость реконструкции — 150 млн рублей.

Для финансирования реконструкции причальных сооружений и реконструкции автомобильной дороги из средств федерального бюджета необходимо после положительного заключения государственной экспертизы направить бюджетную заявку на представление ассигнований в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

В 2017 году также требуется провести торги на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт участков автомобильной дороги. Предварительные затраты на эти цели составят 27,8 млн рублей, в том числе 20,9 млн рублей по реконструкции дороги и 6,9 млн рублей по капитальному ремонту. Срок завершения работ — декабрь 2018 года при условии снятия запрета на строительство автомобильных дорог путем внесения изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ БПТ (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории). Получить положительное заключение экологической экспертизы, пройти государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на реконструкцию дороги предполагается до апреля 2019 года.

Непосредственно к реконструкции автомобильной дороги возможно будет приступить после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Предположительно это третий квартал 2019 года.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству России и правительству Иркутской области реконструировать дорогу на острове Ольхон. Глава Кабмина Дмитрий Медведев и губернатор Приангарья Сергей Левченко являются ответственными за выполнение поручения.