Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
07:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Причал паромной переправы на Ольхоне Иркутской области отремонтируют за 111 млн рублей

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проведет электронный аукцион на реконструкцию причала паромной переправы поселок Сахюрта — остров Ольхон стоимостью 111,2 млн рублей. Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Средства выделяют по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства и сетей искусственных сооружений на 2014—2020 годы». В 2017 году планируется потратить 21,3 млн рублей, а в 2018 году — 89,9 млн рублей.

«Подрядчик должен построить асфальтобетонный пирс длиной 41,1 метра и шириной 6,3 метра с береговой конторой для ожидания, постом охраны, а также необходимо предусмотреть выгребную яму, наружные сети канализации, очистные сооружения сточных вод и канализационную насосную станцию», — говорится в документах закупки.

Работы должны быть завершены до 30 октября 2018 года.

Дата проведения аукциона — 27 октября.

Напомним, что в соответствии с утвержденным перечнем поручений президента России по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа 2017 года в Бурятии, правительству РФ совместно с кабмином Иркутской области поручено принять необходимые меры по реконструкции дороги на острове Ольхон.

Первым этапом необходимо начать выполнение работ по реконструкции причальных сооружений. В 2017 году планируется приступить к завершению реализации объекта «Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта-остров Ольхон в Ольхонском районе» на материковой части: согласно откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, стоимость завершения реконструкции составляет 158,4 млн рублей.

В 2017 году предусмотрено 21,3 млн рублей на начало работ, завершение — в 2018 году. На эти цели необходимо 137,1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 — 2020 годы (далее — государственная программа).

Также требуется реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта— остров Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе, приступить к которой возможно в 2018 году. Проектная документация в разработке, заключение экспертизы предполагается получить в декабре 2017 года. Ориентировочная стоимость реконструкции — 150 млн рублей.

Для финансирования реконструкции причальных сооружений и реконструкции автомобильной дороги из средств федерального бюджета необходимо после положительного заключения государственной экспертизы направить бюджетную заявку на представление ассигнований в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

В 2017 году также требуется провести торги на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт участков автомобильной дороги. Предварительные затраты на эти цели составят 27,8 млн рублей, в том числе 20,9 млн рублей по реконструкции дороги и 6,9 млн рублей по капитальному ремонту. Срок завершения работ — декабрь 2018 года при условии снятия запрета на строительство автомобильных дорог путем внесения изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ БПТ (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории). Получить положительное заключение экологической экспертизы, пройти государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на реконструкцию дороги предполагается до апреля 2019 года.

Непосредственно к реконструкции автомобильной дороги возможно будет приступить после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Предположительно это третий квартал 2019 года.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству России и правительству Иркутской области реконструировать дорогу на острове Ольхон. Глава Кабмина Дмитрий Медведев и губернатор Приангарья Сергей Левченко являются ответственными за выполнение поручения.

Кроме того, 152,3 млн рублей выделят на реконструкцию причала на острове Ольхон в Иркутской области в 2018—2019 годах. Субсидии поступят из бюджета Приангарья. По плану утверждение проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы назначено на 2017 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Парень с девушкой погибли в съехавшем в Ангару автомобиле
Солдат-срочник из Братска застрелен в Амурской области
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь