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06:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Южнокорейская Jeju Air совершила первый рейс во Владивосток

Авиакомпания будет летать в приморскую столицу 4 раза в неделю.

Источник: Reuters

Южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустила регулярное сообщение между Владивостоком и Сеулом. Перевозчик уже совершил первый рейс в приморскую столицу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

До конца летнего расписания авиакомпания Jeju Air будет летать из Сеула во Владивосток четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Воздушное судно Boeing 737−800, которое запустили на это направление, единовременно может перевозить около 190 пассажиров.

В скором времени, по данным чиновников, прямое авиасообщение может связать Владивосток и южнокорейский Поханг. Приморье за 2016 год посетило порядка 50 тыс. туристов из Южной Кореи.

Отметим, что загруженность международного аэропорта Владивосток сегодня составляет всего 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке III Восточного экономического форума, который проходил 6—7 сентября, было достигнуто соглашение о запуске прямого авиасообщения между Владивостоком и японским городом Саппоро.

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