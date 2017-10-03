Бозумбаев рассказал, от чего будет зависеть цена на бензин в Казахстане
Глава Минэнерго объяснял премьеру, как они планируют стабилизировать цены на бензин при снижении объемов импорта.
Глава Минэнерго объяснял премьеру, как они планируют стабилизировать цены на бензин при снижении объемов импорта.
АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Цена на бензин марки АИ-92 стабилизируется к концу года в Казахстане, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
«В ноябре мы планируем снизить долю импорта по 92-му до 30% в ноябре и до 20% в декабре. Считаем, что в ноябре и декабре ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября», — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.
Выступление министра вызвало вопросы у
«Вы сейчас сказали, что мы импорт снизим в ноябре, декабре до 20% процентов. Так? А цены упадут?», — спросил Сагинтаев.
«Цены стабилизируются. Как минимум, стабилизируются», — ответил министр.
«Но если импорт падает, то должна и цена вниз пойти?», — вновь задал вопрос премьер.
«Все будет зависеть от того, какая цена этих 20% в России будет. Если будет на таком же уровне 560 долларов за тонну, тогда есть возможность, на внутреннем рынке будут снижаться цены. Если цена будет подниматься, даже эти 20% дадут нам
В ответ Сагинтаев поручил министру национальной экономики Тимуру Сулейменову о том, чтобы антимонопольные службы мониторили ситуацию.
По информации министра, средняя цена по республике на бензин марки АИ-92 в январе составляла 135 тенге за литр, в сентябре в среднем цена увеличилась до 150 тенге за литр, показав рост на 11%. Доля импорта по бензину АИ-92 увеличилась с 15% с июля по август до 30% в сентябре, что связано с выходом нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. Как следствие, ограниченное предложение казахстанских нефтепродуктов на рынке и увеличение доли более дорогого импортного бензина повлияли на рост цен на АЗС Казахстана.
«По сравнению с маем оптовая цена импортируемого бензина на границе увеличилась практически более чем на 8%, с 517 до 560 долларов за тонну. Здесь также необходимо учитывать изменение курса доллара по отношению к тенге за тот же период», — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.