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07:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бозумбаев рассказал, от чего будет зависеть цена на бензин в Казахстане

Глава Минэнерго объяснял премьеру, как они планируют стабилизировать цены на бензин при снижении объемов импорта.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Цена на бензин марки АИ-92 стабилизируется к концу года в Казахстане, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В ноябре мы планируем снизить долю импорта по 92-му до 30% в ноябре и до 20% в декабре. Считаем, что в ноябре и декабре ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября», — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

Выступление министра вызвало вопросы у премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

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«Вы сейчас сказали, что мы импорт снизим в ноябре, декабре до 20% процентов. Так? А цены упадут?», — спросил Сагинтаев.

«Цены стабилизируются. Как минимум, стабилизируются», — ответил министр.

«Но если импорт падает, то должна и цена вниз пойти?», — вновь задал вопрос премьер.

«Все будет зависеть от того, какая цена этих 20% в России будет. Если будет на таком же уровне 560 долларов за тонну, тогда есть возможность, на внутреннем рынке будут снижаться цены. Если цена будет подниматься, даже эти 20% дадут нам какой-то…», — сказал Бозумбаев.

В ответ Сагинтаев поручил министру национальной экономики Тимуру Сулейменову о том, чтобы антимонопольные службы мониторили ситуацию.

По информации министра, средняя цена по республике на бензин марки АИ-92 в январе составляла 135 тенге за литр, в сентябре в среднем цена увеличилась до 150 тенге за литр, показав рост на 11%. Доля импорта по бензину АИ-92 увеличилась с 15% с июля по август до 30% в сентябре, что связано с выходом нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. Как следствие, ограниченное предложение казахстанских нефтепродуктов на рынке и увеличение доли более дорогого импортного бензина повлияли на рост цен на АЗС Казахстана.

«По сравнению с маем оптовая цена импортируемого бензина на границе увеличилась практически более чем на 8%, с 517 до 560 долларов за тонну. Здесь также необходимо учитывать изменение курса доллара по отношению к тенге за тот же период», — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

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