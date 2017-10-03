Красноярские маршрутчики хотели поднять цену проезда до 31 рубля
Документы перевозчики подготовили ещё в июне.
Документы перевозчики подготовили ещё в июне.
Красноярские перевозчики в очередной раз предложили увеличить стоимость проезда в городском общественном транспорте. В этот раз маршрутчики хотели существенно повысить цену: с нынешних 22 рублей до 24−31 рубля.
Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в
В этот раз сотрудники министерства не нашли оснований для удовлетворения просьбы перевозчиков: «На свое заявление они получили отказ, так как действующий тариф покрывает их расходы». В министерстве добавили, что маршрутчики могут подавать документы о повышении стоимости один раз в год.
Напомним, в последний раз цены на проезд в общественном транспорте Красноярска повышали почти два года назад, в конце октября 2015 года. Тогда стоимость автобусного билета выросла на 3 рубля (с 19 до 22 рублей).