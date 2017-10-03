Красноярские маршрутчики хотели поднять цену проезда до 31 рубля

Источник: РИА "Новости"

Красноярские перевозчики в очередной раз предложили увеличить стоимость проезда в городском общественном транспорте. В этот раз маршрутчики хотели существенно повысить цену: с нынешних 22 рублей до 24−31 рубля.

Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в пресс-службе министерства транспорта Красноярского края, с просьбой повысить тариф бизнесмены обратились в июне текущего года: «С соответствующим пакетом документов в министерство обратились 50% городских перевозчиков». В качестве причин для повышения стоимости проезда называются подорожание топлива, запчастей и расходных материалов.

В этот раз сотрудники министерства не нашли оснований для удовлетворения просьбы перевозчиков: «На свое заявление они получили отказ, так как действующий тариф покрывает их расходы». В министерстве добавили, что маршрутчики могут подавать документы о повышении стоимости один раз в год.