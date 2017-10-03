Иркутская область вошла в число лидеров среди регионов РФ по открытости бюджета

Второй год подряд Иркутская область вошла в число лидеров среди регионов РФ, занявших первое место по сводной оценке уровня представления регионами информации о бюджете и бюджетной системе в понятной форме. Об этом 3 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на результаты оценки, которую провело Министерство финансов России в рамках подготовки ежегодного доклада о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах РФ и муниципальных образованиях в 2017 году.