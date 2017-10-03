Источник: Reuters

Шесть тысяч работников попали под сокращения в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития НСО.

По данным на 29 сентября в регионе зарегистрировано 12,2 тысяч безработных, что составляет 0,8% от численности рабочей силы.

«В этом году за содействием в поиске работы обратились 79 тыс. человек. 6205 работников уволились из организаций области в связи с сокращением», — отметили в ведомстве.

По направлениям центров занятости населения трудоустроены 57,5 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трудоустроенных увеличилось на 11,6%.