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07:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иск о спорных землях рынка «Знаменский» в Иркутске отложили на 31 октября

Арбитражный суд Иркутской области вынес соответствующее определение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Судебное заседание по делу о самовольном захвате земель рынком «Знаменский» в Иркутске отложили на 31 октября. Соответствующее определение вынесла судья Арбитражного суда Иркутской области сегодня, 3 октября. Представители ответчика не оспаривают факт самовольно занятых земель. Однако не могут понять, зачем Министерство имущественных отношений обратилось в суд, ведь ими же вынесенное предписание об освобождении земель до 1 февраля 2018 года в настоящее время исполняется. Истец заявил, что их иск не препятствует предписанию КУМИ Иркутска, поскольку они могут осуществлять судебную защиту прав и интересов региона в установленной сфере деятельности министерства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На судебном заседании представитель Минимущества сообщил, что у них имеются акты Росреестра, комитета по управлению муниципальным имуществом, подтверждающие самовольный захват земель УК «Знаменский».

«Кроме того, в ходе проверки, каких-либо документов подтверждающих право пользования земельным участком у УК “Знаменский” не имеется. Также в материалах дела есть заключение Бюро технической инвентаризации (БТИ) Иркутска, согласно которому на данном земельном участке располагаются 36 самовольно возведенных объектов», — отметил истец.

Ответчик еще раз указал на то, что они не оспаривают самовольный захват земель. Однако им не понятно, почему истцом выступает представитель собственника министерства.

«Иск должен исходить со стороны администрации Иркутска, она выступает как уполномоченный орган по земельному контролю на территории Иркутска. Хочется отметить, что предписание по освобождению земли и демонтажу объектов мы исполняем, соответственно само обращение в суд нам не понятно. В настоящее время, мы топчемся на одном месте», — заявил представитель ответчика.

Министерство имущественных отношений в исковом заявлении требует освободить земельный участок в течение 10 дней с момента вынесения судебного решения.

Напомним, что предварительное заседание по делу о захвате земель рынком «Знаменский» состоялось в Арбитражном суде Иркутской области 24 августа. Министерство имущественных отношений требует от владельцев рынка освободить территорию и демонтировать конструкции.

Представители ответчика заявили, что не признают предъявляемых требований.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, рынок «Знаменский» в Иркутске самовольно захватил почти 1,7 га неразграниченных земель при недосмотре властей. Кроме того, на участке не обустроена ливневая канализация, в результате чего все отходы стекают в Ушаковку. Активисты собрали более 300 подписей и направили жалобу мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой решить сложившуюся ситуацию. Также обращения были отправлены в различные надзорные ведомства.

Жители города на собственные деньги заказали проведение кадастровой оценки и экологической экспертизы участка. Результаты показали, что земля, на которой расположен рынок, является неразграниченной. На участке, площадь которого составляет 6 га, размещены капитальные строения. Однако по документам эта часть рынка отмечена как пустая территория. Также нарушается экологическое законодательство. Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны реки составляет 200 метров, а ширина прибрежной защитной полосы — 50 метров. Однако на сегодняшний день расстояние между незаконными постройками и берегом Ушаковки составляет всего девять метров. Ситуация с проблемными участками и самовольными постройками в Иркутске длится достаточно долго, несмотря на то, что существует земельный контроль федерального и муниципального уровней, в чью задачу входит соблюдение земельного законодательства в городе. Однако в данном случае, служба почему-то не принимает участия в решении данной проблемы.

Также напомним, что владельцы самовольно возведенных построек рынка «Знаменский» попирают предписания городской и региональной администраций по демонтажу незаконно установленных металлоконструкций. Срок сноса сооружений истек еще в прошлом месяце, однако сооружения продолжают спокойно стоять на берегу Ушаковки. Стоит отметить, что по незаконно захваченным почти 1,7 га земли рынком «Знаменский» не принимается кардинальных решений, в то время как жители ДНТ «Мечта» рискуют потерять собственные дома из-за наложения муниципальных земель на земли лесного фонда. Последним способом в принуждении арендаторов к освобождению самовольно захваченной земли станет судебное решение и действия силовых структур.

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