Иск о спорных землях рынка «Знаменский» в Иркутске отложили на 31 октября
Арбитражный суд Иркутской области вынес соответствующее определение.
Арбитражный суд Иркутской области вынес соответствующее определение.
Судебное заседание по делу о самовольном захвате земель рынком «Знаменский» в Иркутске отложили на 31 октября. Соответствующее определение вынесла судья Арбитражного суда Иркутской области сегодня, 3 октября. Представители ответчика не оспаривают факт самовольно занятых земель. Однако не могут понять, зачем Министерство имущественных отношений обратилось в суд, ведь ими же вынесенное предписание об освобождении земель до 1 февраля 2018 года в настоящее время исполняется. Истец заявил, что их иск не препятствует предписанию КУМИ Иркутска, поскольку они могут осуществлять судебную защиту прав и интересов региона в установленной сфере деятельности министерства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
На судебном заседании представитель Минимущества сообщил, что у них имеются акты Росреестра, комитета по управлению муниципальным имуществом, подтверждающие самовольный захват земель УК «Знаменский».
«Кроме того, в ходе проверки,
«Иск должен исходить со стороны администрации Иркутска, она выступает как уполномоченный орган по земельному контролю на территории Иркутска. Хочется отметить, что предписание по освобождению земли и демонтажу объектов мы исполняем, соответственно само обращение в суд нам не понятно. В настоящее время, мы топчемся на одном месте», — заявил представитель ответчика.
Министерство имущественных отношений в исковом заявлении требует освободить земельный участок в течение 10 дней с момента вынесения судебного решения.
Представители ответчика заявили, что не признают предъявляемых требований.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, рынок «Знаменский» в Иркутске самовольно захватил почти 1,7 га неразграниченных земель при недосмотре властей. Кроме того, на участке не обустроена ливневая канализация, в результате чего все отходы стекают в Ушаковку. Активисты собрали более 300 подписей и направили жалобу мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой решить сложившуюся ситуацию. Также обращения были отправлены в различные надзорные ведомства.
Жители города на собственные деньги заказали проведение кадастровой оценки и экологической экспертизы участка. Результаты показали, что земля, на которой расположен рынок, является неразграниченной. На участке, площадь которого составляет 6 га, размещены капитальные строения. Однако по документам эта часть рынка отмечена как пустая территория. Также нарушается экологическое законодательство. Согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны реки составляет 200 метров, а ширина прибрежной защитной полосы — 50 метров. Однако на сегодняшний день расстояние между незаконными постройками и берегом Ушаковки составляет всего девять метров. Ситуация с проблемными участками и самовольными постройками в Иркутске длится достаточно долго, несмотря на то, что существует земельный контроль федерального и муниципального уровней, в чью задачу входит соблюдение земельного законодательства в городе. Однако в данном случае, служба
Также напомним, что владельцы самовольно возведенных построек рынка «Знаменский» попирают предписания городской и региональной администраций по демонтажу незаконно установленных металлоконструкций. Срок сноса сооружений истек еще в прошлом месяце, однако сооружения продолжают спокойно стоять на берегу Ушаковки. Стоит отметить, что по незаконно захваченным почти 1,7 га земли рынком «Знаменский» не принимается кардинальных решений, в то время как жители ДНТ «Мечта» рискуют потерять собственные дома