Глава администрации Уфы: «Тепло подано в полном объеме»
На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что тепло в батареи города подано в полном объеме.
На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что тепло в батареи города подано в полном объеме.
«Все службы отчитались — во все жилые дома, ведомства, социальные объекты, тепло подано», — сказал Ялалов. — Хочется отметить, что качество теплоснабжения зависит от руководителя объекта или управляющей компании.
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