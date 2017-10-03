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07:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава администрации Уфы: «Тепло подано в полном объеме»

На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что тепло в батареи города подано в полном объеме.

Источник: Proufu.ru

«Все службы отчитались — во все жилые дома, ведомства, социальные объекты, тепло подано», — сказал Ялалов. —  Хочется отметить, что качество теплоснабжения зависит от руководителя объекта или управляющей компании.

Также сити-менеджер упомянул сообщения о том, что где-то на промышленных объектах не дали тепло. В частности, его возмутило, что из этого делается вывод, что город не готов к зиме. «Директора такого предприятия надо взять и подвесить за одно место на глазах у коллектива за то, что не дал тепло».

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