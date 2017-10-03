Глава администрации Уфы: «Тепло подано в полном объеме»

Также сити-менеджер упомянул сообщения о том, что где-то на промышленных объектах не дали тепло. В частности, его возмутило, что из этого делается вывод, что город не готов к зиме. «Директора такого предприятия надо взять и подвесить за одно место на глазах у коллектива за то, что не дал тепло».