Казахстанские банки больше не будут обменивать купюры 2006 года

С сегодняшнего дня, 3 октября 2017 года, завершается период обмена банками второго уровня банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000 тенге образца 2006 года, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального банка РК. При этом, данные банкноты будут приниматься для обмена всеми филиалами Национального Банка до 3 октября 2020 года, без взимания комиссии или платы за обмен.