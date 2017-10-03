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07:40 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанские банки больше не будут обменивать купюры 2006 года

Банкноты будут принимать только филиалы Нацбанка РК.

С сегодняшнего дня, 3 октября 2017 года, завершается период обмена банками второго уровня банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000 тенге образца 2006 года, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального банка РК. При этом, данные банкноты будут приниматься для обмена всеми филиалами Национального Банка до 3 октября 2020 года, без взимания комиссии или платы за обмен.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам в Алматы: +7 (727) 2788 058, 2619−234, 2704−585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 270 45 69.

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